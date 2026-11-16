El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur dará inicio este martes noviembre a un juicio oral contra un hombre mayor de edad. El acusado deberá responder por los delitos de producir, ofrecer, publicar, facilitar, divulgar y distribuir material gráfico prohibido, además de tener ese material con fines de distribución y cometer amenazas coactivas.

De acuerdo con la investigación, los hechos que se le atribuyen habrían ocurrido en Ushuaia a partir de los años 2019 y 2020.

El debate judicial se llevará a cabo a puertas cerradas, sin acceso para el público general. El Tribunal estará integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervendrá el fiscal Daniel Curtale. La defensa del imputado estará a cargo de un Defensor Oficial. Las conductas atribuidas al acusado están contempladas en los artículos 128 (párrafos primero, tercero y quinto) y 149 bis (segundo párrafo) del Código Penal.