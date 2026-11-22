La captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", derivó en una jornada de violencia extrema en el estado de Sinaloa, en México, donde murieron 11 personas, cuatro de ellas soldados del Ejército mexicano, según confirmó el sábado el Ministerio de Defensa de México.

El capo, señalado como líder de la organización Beltrán Leyva y aliado de la facción "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa, fue detenido la noche del viernes junto a su primo Germán Rolando N, alias "Serafín", y su cuñado, quien se desempeñaría como operador financiero. Los tres fueron trasladados a Ciudad de México y puestos a disposición de las autoridades federales. En total, las autoridades reportaron ocho detenidos en el marco del operativo.

Meza Flores era uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto. La agencia estadounidense lo acusaba de traficar al menos una tonelada de metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana, además de portación de armas. El gobierno mexicano informó que la captura se logró con ayuda de inteligencia proporcionada por la administración de Donald Trump, aunque no detalló cómo se coordinó el operativo.

Tras la detención, se registraron bloqueos de rutas, vehículos incendiados y tiroteos en distintos puntos de la ciudad. Un partido de béisbol en Guasave fue suspendido mientras los jugadores huían del estadio ante el sonido de las detonaciones. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lamentó la muerte de los militares y calificó el operativo como una "muestra contundente del combate a la impunidad".

A pesar de la celebración oficial en México y Estados Unidos, especialistas advirtieron que la caída de un líder de este calibre podría desencadenar una nueva ola de violencia en una región que ya mantiene una disputa entre facciones rivales del Cártel de Sinaloa.