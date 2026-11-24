El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, defendió este martes la operación con drones que el fin de semana hundió a la corbeta rusa Merkury y dañó al carguero MV Angara en aguas de Libia. El funcionario calificó el ataque como un acto legítimo de autodefensa y sostuvo que tanto los buques de guerra como los cargueros que transportan equipo militar constituyen objetivos válidos según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

El ataque, ejecutado el domingo en el puerto oriental de Bengasi, fue reivindicado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien detalló que se desplegaron siete drones navales de fabricación ucraniana.

Según precisó, además de la corbeta Merkury, que había entrado en servicio en 2023, fue destruido un helicóptero de combate Ka-27 que se encontraba a bordo. El otro blanco fue el buque de carga seca MV Angara, que según Kiev era utilizado por Rusia para transportar armamento.

La operación generó una inmediata reacción del Gobierno de Unidad Nacional de Libia, con sede en Trípoli, que condenó la acción militar y exigió a Ucrania explicaciones oficiales sobre la naturaleza y el alcance de la misma.

A través de un comunicado, la cancillería libia expresó su "grave preocupación" por las declaraciones de Zelenski y advirtió que "condena categóricamente cualquier operación militar extranjera dentro del territorio libio o de sus aguas territoriales". En esa línea, sostuvo que Libia "no aceptará verse involucrada en el conflicto entre Rusia y Ucrania".

Bengasi se encuentra bajo el control del comandante militar Khalifa Haftar, cuyo Ejército Nacional Libio mantiene vínculos de cooperación con Rusia. De hecho, el Instituto para el Estudio de la Guerra detalló que la corbeta Merkury había hecho escala durante varios días en ese puerto para repostar combustible y reabastecerse antes de continuar su viaje de regreso a Rusia, en el marco de un acuerdo de cooperación.