Un ataque con misiles rusos en el centro de Kryvyi Rih, ciudad natal del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, dejó un saldo de dos muertos y 60 heridos, de acuerdo con el reporte difundido este sábado por las autoridades locales.

El jefe de la administración municipal, Oleksandr Vilkul, informó que las víctimas fatales son un niño de 7 años y una mujer de 20. El funcionario detalló que el bombardeo provocó cuatro incendios y causó daños en unos 25 edificios de apartamentos, un hospital, escuelas, una instalación industrial, comercios y vehículos.

Vilkul denunció que el ataque se ejecutó en dos oleadas consecutivas. "Primero, dos misiles balísticos. Y luego, cuando comenzó la operación de emergencia y rescate, tres cohetes más impactaron a médicos, rescatistas y trabajadores de servicios públicos", escribió el funcionario en su canal de Telegram.

En paralelo al ataque en Ucrania, un buque de carga ruso con destino a Kaliningrado se incendió en el Golfo de Finlandia después de ser alcanzado por drones. Las autoridades de Finlandia y Rusia confirmaron el incidente y detallaron que la tripulación fue evacuada. El primer ministro finlandés advirtió que el conflicto bélico se está extendiendo hacia la región.

El bombardeo en Kryvyi Rih incrementó la incertidumbre sobre las conversaciones de paz que se encuentran en curso bajo mediación de Washington.