"En relación con la violación del espacio aéreo polaco, convoqué una reunión con la participación de los ministros, representantes de las Fuerzas Armadas de Polonia y los jefes de los servicios" dijo el primer ministro de Polonia Donald Tusk

Tres objetos de origen ruso, entre ellos dos misiles y un dron a reacción, cayeron este viernes 20 de noviembre en territorio de Polonia, luego de una masiva ofensiva de Rusia contra Ucrania.

Los impactos se registraron en distintas localidades próximas a la frontera con Ucrania y, de acuerdo con las autoridades polacas, no se reportaron personas heridas.

El funcionario calificó el episodio como una nueva provocación de Moscú y anticipó que solicitará a los mandos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) un incremento de fuerzas y medios militares en el marco de la operación Eastern Sentry.

Las autoridades desplegaron efectivos policiales, equipos de emergencia, policía militar y organismos de contrainteligencia para asegurar las zonas afectadas y verificar las circunstancias de los impactos. Hasta el momento, no se informaron daños en infraestructuras críticas ni víctimas.

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, calificó el episodio como "una provocación más de la Federación Rusa" y sostuvo que el país no será intimidado por las incursiones en su territorio.

En ese contexto, anunció que solicitará a los mandos de la OTAN un refuerzo de las fuerzas y los recursos desplegados bajo la operación Eastern Sentry, destinada a fortalecer la seguridad del flanco oriental de la alianza.

La iniciativa busca reforzar la vigilancia y las capacidades de defensa ante los reiterados incidentes vinculados con incursiones de drones y otros objetos procedentes de la zona de conflicto.