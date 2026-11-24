Submarinos del Reino Unido | Archivo

Los servicios de seguridad británicos emitieron una inusual advertencia pública este martes dirigida a las empresas del Reino Unido que brindan apoyo al ejército de Ucrania. La Autoridad Nacional de Seguridad Protectora, que forma parte del MI5, y el Ministerio de Defensa alertaron sobre posibles intentos de sabotaje por parte de Rusia.

Según informó el Ministerio de Defensa, los directores ejecutivos de las empresas de defensa y de infraestructuras críticas están recibiendo información en privado por parte de los ministros del Gobierno. La advertencia sostiene que Rusia ha intensificado sus intentos de sabotaje contra instalaciones de defensa europeas en los últimos meses, generalmente a través de grupos interpuestos que emplean metodologías poco sofisticadas, como el incendio provocado.

La alerta también advierte sobre otras actividades hostiles, incluyendo la intimidación de individuos, el espionaje y las operaciones de información, todas ellas dirigidas a debilitar el apoyo a Ucrania. A las empresas alcanzadas se les recomendó reducir su presencia en línea, reforzar la seguridad en sus instalaciones, identificar posibles puntos de observación hostiles y capacitar a los empleados para reconocer actividades sospechosas.

Una serie de ataques en Europa

La advertencia británica se produce en medio de una creciente preocupación por los ataques híbridos rusos en el continente. Las autoridades de Estonia han afirmado que los servicios de seguridad rusos estuvieron detrás de un ataque incendiario perpetrado en agosto contra una empresa de defensa que suministra vehículos militares a Ucrania.

El propio Reino Unido ha culpado a Rusia de un complot en 2024 para incendiar un almacén en Londres que contenía suministros para Kiev. En septiembre, un ciudadano británico fue acusado de conspirar con espías rusos para sabotear una fábrica de drones en Inglaterra. A estos casos se suman los complots de sabotaje desarticulados por las autoridades de Polonia, Rumanía y otros países de la OTAN, que también responsabilizan a Moscú.