El Vaticano publicó este martes extractos de "El diario privado del papa Francisco", un libro que recopila las anotaciones personales que Jorge Mario Bergoglio mantuvo desde 1992, cuando era obispo auxiliar de Buenos Aires, hasta el 18 de agosto de 2024, pocos meses antes de su fallecimiento.

La obra, editada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de sus colaboradores más cercanos, ofrece una mirada íntima a los miedos, inseguridades y tormentos espirituales del pontífice argentino.

El libro, que se publica en cinco idiomas y se distribuye en 94 países, revela que Francisco experimentó lo que describió como encuentros con el diablo en tres ocasiones. Dos de estos episodios habrían ocurrido durante su etapa en Buenos Aires, mientras que el tercero fue después de su conflictivo viaje a Chile en 2018.

En una entrada del 24 de enero de 2021, el Papa citó al demonio: "Lo vi y escuché su voz, triunfante, poseyéndolo todo. 'Ahora he conseguido todo lo que quería'", escribió, y añadió: "Así como no puedo olvidar sus ojos de los dos anteriores, en este caso no puedo olvidar el poderoso ronquido de su voz".

La crisis espiritual y el escándalo de Chile

El diario también detalla una profunda crisis espiritual que Francisco atravesó entre 2021 y 2022, relacionada con la tentación de ejercer un poder omnipotente. Según el cardenal Fernández, la crisis estaba vinculada a "su forma de ejercer el poder, la tentación de la omnipotencia y la convicción de que podía resolver por sí solo los problemas de la Iglesia". El pontífice habría superado esta crisis encomendándose por completo a la misericordia de Dios.

El escándalo de abusos sexuales en la Iglesia chilena fue un punto de inflexión. Tras su visita a Chile en enero de 2018, Francisco generó polémica al desacreditar a las víctimas del sacerdote Fernando Karadima. Después de ser cuestionado por periodistas en el avión de regreso, ordenó una investigación y se dio cuenta de que las víctimas tenían razón y de que había sido engañado por la jerarquía chilena.

En una entrada del 7 de junio de 2018, escribió: "Vi la entrada al infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me asomé a mirar un poco y me aterró". Días después, reflexionó: "¡Qué vergüenza y qué mal ha traído esto a la Iglesia!".

El libro, que cuenta con el aval del actual papa León XIV, muestra a un Francisco "increíblemente duro consigo mismo", que lamenta su sensación de inutilidad y vergüenza, pero que mantiene una "confianza absoluta en que Dios lo guíe, incluso desde lo más profundo de la desesperación".