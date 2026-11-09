Control ciudadano: Una plataforma permite seguir en detalle la actividad de los diputados y senadores

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La Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) tiene online el Monitor de Actividad del Congreso, una plataforma digital que reúne y sistematiza información pública sobre el trabajo de diputados y senadores nacionales. La herramienta, disponible en datacp.ar/congreso, busca facilitar el control ciudadano y el análisis periodístico sobre el desempeño legislativo.

El monitor organiza los datos en cuatro dimensiones principales: las votaciones de cada legislador, los proyectos que presenta o acompaña, sus intervenciones en el recinto y el uso de los pasajes oficiales. A través de gráficos interactivos, tablas y mapas, cualquier persona puede consultar cómo votó su representante en una ley específica, cuántas veces tomó la palabra o qué iniciativas impulsó.

Además de la consulta individual, la plataforma ofrece funciones de análisis más complejas. Permite comparar el comportamiento de los bloques frente a leyes relevantes, calcular el índice de afinidad de cada legislador con el oficialismo y la oposición, identificar coincidencias entre espacios políticos y observar la cohesión interna de cada bancada. También incorpora mapas de alianzas construidos a partir de la cofirma de proyectos.

Una de las incorporaciones más destacadas es "Armá tu poroteo", un simulador que permite construir escenarios de votación, proyectar posibles resultados en el recinto y exportar la simulación como imagen. La herramienta está pensada tanto para el público general como para periodistas e investigadores que necesitan procesar información legislativa de manera ágil.

El acceso a la plataforma es gratuito, no requiere registro y está diseñado para ser utilizado sin conocimientos técnicos especializados. Además, permite descargar los datos en formatos CSV, Excel y JSON, y dispone de una API documentada para que desarrolladores y analistas puedan crear sus propias visualizaciones.