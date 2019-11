La ANMAT prohíbe la venta de un aceite de coco de Indonesia

El organismo asegura que el producto no cumple con " la normativa alimentaria vigente".

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de un aceite de coco importado de Indonesia "por no cumplir la normativa alimentaria vigente".

El organismo indicó, a través de la disposición 9256/2019, publicada en el Boletín Oficial, la ANMAT decidió sacar de circulación un aceite importado desde Indonesia. "Prohíbase la comercialización en todo el territorio nacional del producto Aceite de Coco, 100% Natural, Sabor Neutro, H", señala la normativa.

"Que por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la Ley 18284", argumenta la ANMAT y agrega que el producto "no consta en su base de datos el ingreso del producto" a la Argentina.