Salud Tierra del Fuego recomienda vacunarse contra el sarampión antes de viajar al AMBA

Ante la cercanía del receso invernal, el Ministerio de Salud de la Provincia recomendó a la población verificar y completar el esquema de vacunación contra el sarampión antes de realizar viajes hacia la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA), zonas donde existe mayor riesgo de circulación del virus.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que la vacuna es gratuita, no requiere orden médica y se aplica en todos los vacunatorios de la provincia con la sola presentación del carnet de vacunación. La recomendación apunta a prevenir contagios en el contexto del incremento de traslados turísticos y familiares durante las vacaciones de invierno.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a los niños no vacunados, pero también puede enfermar a adultos que no tienen inmunidad previa. Puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, ceguera e incluso la muerte.

Grupos prioritarios y contraindicaciones

🍼 Los bebés menores de 6 meses no deben viajar, ya que la vacuna está contraindicada en este grupo por su inmadurez inmunológica.

👶 Los niños de entre 6 y 11 meses deben recibir una dosis preventiva conocida como "dosis cero" si el viaje no puede postergarse. Esta no reemplaza la vacuna oficial del calendario, que se aplica a los 12 meses.

🤰 Embarazadas e inmunosuprimidos no deben recibir la vacuna si no cuentan con pruebas de vacunación previa o una serología positiva que confirme inmunidad.



Dónde vacunarse

La vacuna Triple Viral (Sarampión, Rubéola y Paperas) está disponible en todos los vacunatorios provinciales. La Doble Viral (Sarampión y Rubéola) se aplica únicamente en los vacunatorios centrales (Centro Provincial de Rehabilitación Ushuaia, Hospital Regional Río Grande y Centro Asistencial Tolhuin), y se administra junto con la dosis contra la fiebre amarilla.

El Ministerio de Salud pidió a la comunidad extremar los cuidados, especialmente si se viaja con niños pequeños, y realizar una consulta médica ante cualquier síntoma compatible con sarampión, como fiebre acompañada de erupciones cutáneas.