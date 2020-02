Tips de alimentación para un 2020 saludable

No hay nada como el comienzo de un nuevo año para ponerse nuevas metas, en particular aquellas que tienen que ver con nuestra alimentación. Claro que este tipo de esmero requieren de mucha voluntad, pero con siguiendo algunos consejos más que prácticos, podremos alcanzar muy buenos resultados en cuestión de algunos meses, en particular si tenemos los hábitos de realizar ejercicio y algo de perseverancia.

Muchas personas suelen dejar estas “resoluciones de principio de año” en los primeros meses, ya que muchas veces se esperan resultados inmediatos, sin embargo hay que entender que toda mejoría del organismo (así como también las desmejoras) suelen ser lentas y progresivas, muchas veces sin que logremos notarlas por completo. Es por eso además que otro buen aliado para las personas que estén buscando alimentarse mejor, será la paciencia, eventualmente los análisis de laboratorio nos darán la razón respecto del nuevo camino emprendido.

Es que en términos pragmáticos, el organismo es una suerte de máquina que requiere de un mantenimiento permanente, en términos de su utilización (salir a caminar, correr, o realizar algún tipo de ejercicio) para evitar su oxidación, así como en nuestra alimentación, un factor que será clave a la hora de determinar el funcionamiento de esta “maquinaria”. Resulta fría la comparación, pero todo organismo sigue algunas reglas que difícilmente podremos obviar y que saltearlas puede traernos grandes dolores de cabeza. Sin más, veamos qué podemos hacer para tener un mejor comienzo de año en términos alimenticios:

► Tomar suficiente agua: un aspecto vital de nuestro cuerpo es que está compuesto en su gran mayoría por agua, su falta generará muchos problemas, desde la temida deshidratación, hasta otras afecciones a largo plazo como pueden ser las fallas renales. Un buen consejo es tener una botella reutilizable, que podemos cargar todas las noches en la heladera, para tenerla fresca en la mañana.

► Tener comida saludable en casa: en esta era moderna, en la que supermercados Día pueden realizar delivery a su domicilio en el mismo día, no hay excusas para no tener algo saludable como verduras y frutas en la heladera. Podemos hacer el pedido de camino al trabajo, o bien descansando en el sillón luego de una agotadora jornada laboral.

►Comer medio plato de vegetales: una regla vital que nos ayudará a consumir más micronutrientes como minerales y vitaminas esenciales para el funcionamiento del organismo, además, nos brindarán una buena cuota de energía saludable.

►Consumir productos integrales antes que ultraprocesados: muchos de los productos comerciales contienen colorantes, conservantes y otros productos que podrán afectar nuestra salud, mejor será evitarlos. Cocinar es una buena forma de mantener nuestro organismo en movimiento y conocer exactamente qué estamos comiendo.

►Tomar menos bebidas azucaradas: los azúcares en las bebidas tienen muchos contras, siendo uno de ellos la posibilidad de contraer enfermedades graves como la diabetes o bien algunas neurodegenerativas relacionadas al consumo de estos productos.

►Incluir probióticos a la dieta: los yogures y algunos productos similares como el kéfir, cuentan con grandes cantidades de estos productos que nos ayudarán a movilizar la flora intestinal y tener una digestión más saludable.

►Elegir proteínas más saludables: consumir alimentos como el salmón, pollo o incluso pavo si conseguimos fuera de temporada, será una excelente forma de mantenernos en forma y al mismo tiempo tener una buena cuota de energía.