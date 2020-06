Garramuño a las autoridades de la UNTDF: "Dejen de hablar de pluralidad y empiecen a ejercerla"

El concejal del MPF se sumó a la polémica que despertó la Universidad al invitar a una charla al ex presidente Amado Boudou, condenado por corrupción y pidió "una disertación de alguien del arco político no kirchnerista".

El concejal del Movimiento Popular Fueguino (MPF) Ricardo Garramuño, se sumó a la polémica que despertó la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) al invitar a una charla virtual al ex presidente, Amado Boudou, y cuestionó el paso de personajes del kirchnerismo por los medios de la Universidad pública.

"Creo que la Universidad es un espacio para el pensamiento y la crítica en el más amplio sentido. Esto, entre otras cosas, quiere decir, que debe asegurar la pluralidad de visiones. Aquellos que no piensan como las autoridades también tienen que tener su espacio, y entender que el conocimiento no puede regirse por la lógica de los espacios de poder", reflexionó el edil.

El concejal disparó que "hace ya un tiempo que la UNTDF viene organizando charlas donde participa el Intendente y el rector con sucesivos personajes de una única y clara identificación política. Dady Brieva, Ignacio Copani y ahora, Amado Boudou".

Boudou se encuentra con prisión domiciliaria por un hecho de corrupción y una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Sin embargo, el edil analizó que "más allá de mi opinión personal sobre el ex-vicepresidente, me gustaría conocer si existe la posibilidad de que quienes vivimos en Ushuaia podamos escuchar una disertación de alguien del arco político no kirchnerista. Debo decir que no lo creo. Espero estar equivocado".

En ese sentido, el concejal invitó "a las autoridades de la Universidad a que reflexionen por fuera de los lugares comunes. A que construyan en lugar de dividir, y a que, por sobre todas las cosas dejen de hablar de pluralidad y empiecen a ejercerla".