Di Giglio: "Continuaremos trabajando para que la PSA haga entrega de los barbijos"

La ministra de Salud, Judit Di Giglio, salió este lunes en defensa de la Policía Aeroportuaria al decir que se seguirá trabajando con la entrega de barbijos de alta calidad para los pasajeros que llegan a Ushuaia provenientes de Buenos Aires en donde está el foco de la pandemia del coronavirus.

La funcionaria respondió a la noticias que circulan en Internet en donde se apunta a la PSA por ser responsable de no entregar barbijos a los pasajeros. “Ha comenzado a circular una noticia que he culpado a la PSA por no otorgar los barbijos de alta protección -N95-a los pasajeros que retornan a la provincia, esto es totalmente falso” y precisó que “justamente ocurrió lo contrario, ya hemos coordinado junto a la Institución, la entrega de este material para el próximo vuelo que arriba a Ushuaia este miércoles 8 de julio”.

“Los vuelos provenientes desde Buenos Aires, operan desde Ezeiza, y poder ingresar es complejo debido al protocolo y a esta situación de pandemia” explicó la funcionaria y precisó que “ya trabajamos con la PSA la logística para que ellos, de manera desinteresada, hagan entrega de los barbijos a los pasajeros”.

A su vez, la Ministra recordó que “desde el inicio de esta pandemia hemos tenida la colaboración de diversas instituciones y entidades, con quienes trabajamos para implementar todos los protocoles de salud y seguridad, y la PSA ha sido una de ellas”.

Asimismo reiteró que “es lamentable que se publique una noticia falsa” asegurando que “no sé cuál es la intención de esta información, pero queremos comunicar a la población y sobre todo llevar tranquilidad a los pasajeros que regresen a la provincia que continuaremos trabajando coordinadamente para que la PSA haga entrega de los barbijos especiales, los cuales, estos en particular no se les exige a las personas para viajar, pero la decisión política de este Gobierno ha sido, proveer este elemento adicional, para que los fueguinos y las fueguinas, viajen con este barbijo de alta protección”.