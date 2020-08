Melella espera la opinión del COE para la reactivación de Río Grande 

El gobernador, Gustavo Melella, se esperanza en que los datos epidemiológicos tengan un cambio en los próximos días en Río Grande, y para la reactivación de la economía en esa ciudad espera las recomendaciones que pueda dar el Comité Operativo de Emergencia (COE), debido a que pronto finalizará la cuarentena estricta impuesta en la ciudad por los efectos del coronavirus.

El mandatario confía en “poder ir dando pequeños pasos, en reactivar el trabajo; apertura de comercios; movilidad social, pero con mucha responsabilidad”. No obstante, aseguró que “hay que ver los datos epidemiológicos y de acuerdo a la recomendación del COE, iremos evaluando nuevas medidas”.

La otra pandemia es la economía y la situación no es lejana para el Gobierno, que también espera que se continúa con los estrictos protocolos para frenar los contagios del virus. "La realidad es que la industria, al igual que los comercios tienen protocolos, si uno cumple con esto no tendríamos que tener inconvenientes, pero también es cierto que con este contexto epidemiológico quienes van a hablar son los datos” analizando que “primero debemos interpretar estos datos, pero estoy seguro que, el lunes, la industria tal cual estaba cuando cortamos, no va a volver de esa manera”, explicó.

“En estos días primero hay que ver los datos epidemiológicos y segundo trabajar mucho entre los representantes de los trabajadores, la industria y nosotros en poder ver cómo sigue” consideró Melella y remarcó que “si se pudiera quizás sea con algún proceso productivo con las máximas condiciones de seguridad e higiene que se venían llevando, es un equilibrio muy difícil, por eso decimos que la otra cara de la pandemia es la económica, pero entre todos tenemos que cuidar y defender la industria fueguina”, analizó Melella.

A su vez, reiteró que “veremos cuáles son las recomendaciones del COE, y sabemos que hay un universo laboral muy grande que tenemos que ir viendo, pero en estos días pedimos a los vecinos y vecinas hay que seguir respetando y cumpliendo con el aislamiento porque es necesario volver a mejorar los datos epidemiológicos”.