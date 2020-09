Patricia Bullrich dio positivo para coronavirus

La presidenta del PRO y líder opositora, Patricia Bullrich, confirmó este martes que tiene coronavirus a través de un mensaje en sus redes sociales.

"Me dio positivo el análisis de Covid. Yo soy la que sale al barrio a hacer las compras así que evidentemente en algún momento, en algún lugar me lo pesqué. Estoy bien, espero poder estar bien. Me está llamando mucha gente, muchísimas gracias", contó la ex ministra de Seguridad de la Nación, durante la presidencia de Mauricio Macri.

La ex ministra mantuvo un cuidado intenso durante el inicio de la pandemia e incluso contaba en sus redes sociales los cuidados que tenía al salir a hacer compras. Ahora, permanece aislada en su casa.