Conflicto DNZT: El CECU advierte con profundizar medidas y hace un “llamado a la reflexión” al Gobierno Provincial

El secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio Ushuaia (CECU), Luis Salguero, aseguró hoy que el gremio profundizará las medidas de fuerza en los CAPS y organismos públicos provinciales, ante la falta de respuesta por parte de la empresa DNZT y las autoridades del Gobierno, en el marco del reclamo por las pésimas condiciones laborales y despidos que se realizaron durante esta mañana.

En diálogo con Ushuaia 24, el dirigente afirmó que hasta la fecha “no tenemos ningún avance, ningún llamado por parte del gobierno y esta mañana nos encontramos con seis despidos por mensajes de textos, de las copias de las cartas documentos. Ahora estamos preparando la denuncia en el Ministerio de Trabajo para poner en conocimiento la situación”. Entre los despidos se encuentra el de un trabajador del CAPS N°9, el cual “había cumplido su horario de 8 a 16 horas y luego se manifestaba cuando no estaba trabajando”.

Salguero desmintió a la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, que la semana pasada había dicho que el conflicto “tiene un tinte político” y que las medidas de fuerza buscaban perjudicar a la administración de Gustavo Melella. “Desmentimos los dichos de la Ministra porque ella estuvo hablando sin saber la cuestión de fondo, sin saber las presentaciones escritas del gremio. Ella lo tildó de un tema político, pero no tiene nada que ver porque este conflicto tiene más de un año. Nosotros le hicimos un paro al gobierno de Rosana Bertone, donde le paramos el Hospital Regional de Ushuaia, donde ella nos llama diciendo que por favor levantemos las medidas que ella iba a 'solucionar el problema', y se terminó yendo ella y el problema sigue estando”, cuestionó.

En ese sentido, recordó que “hace dos semanas hicimos una retención de tareas y el Gobernador Melella nos pidió que levantemos el conflicto, que él iba a solucionar el conflicto, pero pasaron dos semanas y media, y no tuvimos ninguna respuesta por parte de ellos”.

En tanto, Salguero fue categórico al decir que “acá no hay un problema de encuadramiento, porque nosotros regulamos la actividad hace mas de 20 años y este empresario entró por la puerta de atrás en noviembre de 2017, ganando licitaciones en todos los lugares públicos y en ningún lado tiene contratos vigentes. Chapperón dice que hay contratos, pero es mentira porque en AREF no hay contrato como en los CAPS, IPV”.

“Pedimos que se pongan a la altura de circunstancias para destrabar el conflicto porque hay 42 familias que la están pasando mal hace mal de un año, y el gobernador Gustavo Melella está en conocimiento mediante notas presentadas”, manifestó.

Respecto de la postura del Gobierno, Salguero aseguró que “no hay ninguna respuesta a una charla formal para solucionar el conflicto”, por lo que “le pedimos que ponga cartas en el asunto, porque acá no hay un conflicto de encuadramiento, sino que hay un 'vivo' que trajo la escala de Buenos Aires donde se paga 50% menos de lo que gana un empleado de comercio”.

“Esta empresa tiene muchas irregularidades con muchas denuncias, con pagos atrasados fuera de términos y otros sin pagarles. También hay mucho aprietes, y persecución, muchos de los trabajadores no tienen obra social trabajando en CAPS y el hospital”, denunció, además y agregó que “hace tres días DNZT firmó con Sancor Salud, una cobertura para los empleados cuando no es una obra social, sino que es una prepaga que no cumple el 100% de la cobertura médica”.

Por todo esto, “estamos evaluando qué medidas vamos a llevar adelante a partir de mañana porque si entendemos que la empresa va a ser lo que quiera y el Estado no va a hacer nada, vamos a hacerlo. Es muy difícil así cuando la empresa no quiere dialogar”, concluyó el dirigente del CECU en diálogo con este portal.

Entre las denuncias de los trabajadores contra DNZT, van desde incorrectas liquidaciones, incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, aprietes, malos tratos, falta de capacitaciones para personal que realiza tareas de maestranzas en los centros de Salud, como así también falta de protocolos y elementos de seguridad. Salarios bajos, y descuentos ilegales por horarios laborales semanales que se cumplen.