Sputnik V: El Gobierno cree que las primeras dosis llegarían antes de Navidad, pese a las declaraciones de Putin

El mandatario ruso despertó una polémica al declarar que no podrá aplicarse la vacuna porque no está aprobada para mayores de 60 años. El Gobierno busca aplicar la vacuna durante el verano.

Luego de las declaraciones del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, sobre su negativa de aplicarse la vacuna "Sputnik V" hecha en ese país contra el coronavirus por no ser aún recomendada para mayores de 60 años, el Gobierno argentino cree que las primeras dosis llegarán antes de Navidad y que se aplicarán durante fin de año, enero y febrero.

La secretaría de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó desde Rusia que las primeras dosis llegarían "antes de Navidad" y justificó que "el proceso que se está siguiendo en esta vacuna es el mismo que se está siguiendo en el resto de las vacunas. La Anmat está recibiendo información hace meses y también han venido cuatro técnicas del Anmat que están recorriendo y verificando la parte técnica y los procesos de manufactura".

Para la funcionaria, la aprobación de la vacuna para personas de más de 60 años en Rusia “es una cuestión de formalizar la recomendación” hecha por el comité de expertos al ministerio de Salud.

Asimismo, dijo -en declaraciones a C5N- que “probablemente” cuando el presidente ruso tenga la autorización para vacunarse, también lo pueda hacer el presidente Alberto Fernández, quien ya había anunciado que sería el primer en vacunarse en el país.

Asimismo, afirmó que “el total de dosis que se han adquirido (de la vacuna Sputnik V) son 10 millones de tratamientos, para vacunar 10 millones de personas entre fines de diciembre, enero y febrero”.

Más temprano, Putin había confesado que aún no se ha aplicado la vacuna contra el coronavirus. “Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas, y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, dijo el jefe del Kremlin.