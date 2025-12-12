El Gobierno oficializó la toma de deuda en dólares con un bono al 2029

El único rubro en alza fue Farmacia y crece la percepción de deterioro y cae la inversión. El 37% de los comercios asegura que la situación "empeoró".
El Ministerio de Economía, a través de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, oficializó este viernes la emisión de un nuevo Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses, con tasa del 6,50% anual y vencimiento el 30 de noviembre de 2029. La medida quedó establecida en la Resolución Conjunta 62/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial.
El instrumento será ofrecido en la licitación prevista para el 10 de diciembre de 2025 y podrá emitirse por un monto de hasta USD 4.000 millones de valor nominal, según la demanda que se presente en el proceso competitivo.
El martes el gobierno había colocado un bono en dólares por US$1.000 millones a una tasa del 9,26% anual, en lo que constituye la primera emisión de deuda en moneda extranjera desde 2018, sin contar la reestructuración de 2020.
Características del nuevo bono
El “Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6,50% con vencimiento 30 de noviembre de 2029” presenta las siguientes condiciones financieras:
- Fecha de emisión: 12 de diciembre de 2025
- Vencimiento: 30 de noviembre de 2029
- Moneda: denominación, suscripción y pago en dólares estadounidenses
- Amortización: íntegra al vencimiento
- Intereses: tasa nominal anual del 6,50%, con pagos semestrales cada 30 de mayo y 30 de noviembre
- Primer cupón: 30 de mayo de 2026 (período irregular)
- Denominación mínima: USD 1 de valor nominal
- Negociación: cotización solicitada en A3 Mercados SA y mercados de valores del país
- Exenciones impositivas: según normativa vigente
- Ley aplicable: legislación argentina
- El bono será emitido mediante certificados globales bajo la titularidad de la CRYL del Banco Central, que actuará como agente de registro y canalizará los pagos a los tenedores.
La resolución detalla que la operación se encuentra dentro de los límites autorizados por el artículo 37 de la Ley de Presupuesto 27.701, prorrogado para 2025 conforme establece la Ley 24.156 y sus decretos complementarios.
Asimismo, la normativa recuerda que las Secretarías de Finanzas y de Hacienda ejercen en conjunto el rol de Órgano Responsable de la Administración Financiera, encargado de coordinar las emisiones de deuda pública.
La medida lleva las firmas del secretario de Finanzas y del secretario de Hacienda, quienes también habilitaron a diversas autoridades técnicas del área de Crédito Público para suscribir la documentación operativa del proceso.
