Este jueves reunión clave para destrabar el bloqueo hacia Tierra del Fuego

Este jueves será un día clave para destrabar el conflicto que mantiene aislada a Tierra del Fuego. Autoridades chilenas, argentinas y los integrantes chilenos que mantienen el corte mantendrán una reunión para lograr un tratado de libre tránsito.

Al respecto, la intendenta (Gobernadora de la XII Región) de Magallanes, Jenniffer Rojas, anunció que ayer "se priorizó el diálogo, se priorizaron los acuerdos que es lo que nosotros como gobierno estamos fomentando”.

Observó que “acá hay temas que son históricos para los camioneros y que no hay que desconocer. Hay un tratado internacional que data de 1974 y que da garantías, especialmente a los camioneros chilenos que cruzan por Argentina, y en estos más de 20 días de conflicto se lo ha infringido impidiéndoles el paso libre y seguro que debe propiciar ese tratado”.

La gobernadora regional anticipó una reunión para el mediodía de este jueves mantendrá una reunión con autoridades de las cancillerías chilena y argentina, respectivamente, además de otras autoridades competentes, “para empezar a avanzar en entregar las garantías a nuestros camioneros para que puedan transitar en forma segura y libremente con las condiciones que corresponden por el territorio argentino. Es necesario que nos sentemos nuevamente a conversar y evaluar nuevas rutas para que ellos reciban el trato digno que merecen, está toda la voluntad del Gobierno para hacerlo y la verdad quiero agradecer este diálogo sincero”.

Entendió que “hoy día también argentinos están apoyando este movimiento porque les está sucediendo exactamente lo mismo y por eso queremos cooperar desde Chile para también asegurar el libre tránsito, en cierta medida, de ellos, pero hoy nos preocupa los nuestros porque primero hay que empezar por casa para tener resultados”.

La mandataria regional agradeció “porque se liberaron ventanas para todo el desplazamiento de camiones, sobre todo, los que transportan insumos médicos, tanto de la provincia argentina (Tierra del Fuego) como de la Región de Magallanes que para nosotros es muy importante y espero que después de la reunión que tengamos mañana (por hoy) podamos dejar solucionado el conflicto”.

Hisoparán a los camioneros que ingresen hoy a la provincia

El secretario de Protección Civil, Daniel Facio, anticipó que a partir de las 6 de la mañana de hoy jueves el Gobierno provincial comienza a hisopar a los camioneros que vayan ingresando, por la difícil situación pandémica en Chile.

“Se va a hacer un procedimiento de hisopado a todos los camioneros que ingresen y que han estado todos estos días, no solo por la permanencia allí (en Punta Delgada) sino por el hecho de que en algún caso puesto que no se hayan respetado los protocolos teniendo en cuenta la situación en la que estaban, en principio hacer prevención para evitar propagación del virus, y en segundo lugar -y no menos importante- cuidarlos a ellos, fundamentalmente detectar en caso de que hayan contraído el virus y ellos no puedan saberlo y que también emprendan el viaje de retorno y esta sintomatología luego se manifieste en viaje. De esta manera queremos darle la contención que corresponde”, confió el funcionario provincial.

Sindicato de Camioneros celebró el diálogo

El secretario de Prensa del Sindicato de Camioneros de Tierra del Fuego, Guillermo Vargas, celebró que “por lo menos lo charlado funcionó”.

Agregó que “aparentemente nos dieron la palabra de levantar mañana estamos en media hora saliendo de la frontera San Sebastián al Hospital, donde nos van a hisopar por los contactos que tuvimos en estos días.

“Viajamos con el camionero que lleva insumos médicos contra el COVID-19”, dijo Vargas finalmente.

Informe: Ramón Taborda