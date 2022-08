Massa: "Van a ser los dos meses más dificultosos en materia de inflación"

El nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, aseguró esta noche que "van a ser los dos meses más dificultosos en materia de inflación", al hablar en una conferencia de prensa tras su jura en el cargo y referirse a la profunda crisis económica que atraviesa el país.

En respuesta a la pregunta de una corresponsal del canal C5N, el funcionario sostuvo que "yo no tengo que dar explicaciones, yo tengo que dar respuesta. Y este equipo tiene la obligación de dar respuesta, que no es ni en un día ni en dos, no existe la magia. No existen las situaciones que se resuelven por un pase de magia y aquellos que dicen que pueden resolver un problema en un pase de magia miente. Ya vimos alguna vez a alguien que dijo resolver las cosas en dos días y se fue del Gobierno con 55 puntos de inflación".

"Me parece que lo más importante es entender que para este equipo de trabajo la inflación es uno de los temas centrales a combatir, entendiendo que el mes que terminó y el mes que empieza producto de las dificultades que enfrentamos como país y como Gobierno", reconoció Massa para luego afirmar que "van a ser los dos meses más dificultosos en materia de inflación".

Para el Ministro, luego de esos dos nuevos meses con inflación alta, "vamos a recorrer una curva para ir reduciendo a partir de las medidas que estamos tomando y de otras que vamos a tomar".

"Entendemos el dolor que representan las familias argentinas la incertidumbre o el impacto de que las cosas no tengan precio, así que tenemos que recorrer un sistema que nos permita darle estabilidad de precios", manifestó.