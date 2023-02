Vidal también quiere ser parte de las aspiraciones presidenciales 2023

La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal ratificó hoy que "le gustaría ser Presidenta" y sostuvo que le parece "bien y legítimo" que Elisa Carrió haya manifestado su decisión de competir como precandidata presidencial en las elecciones primarias PASO y que "no siente" que esa decisión "haya agitado la interna" en la coalición opositora.

Vidal afirmó en Córdoba, donde realiza una gira proselitista, que "la competencia es buena porque eso nos hace mejores", y que en la diversidad de candidatos "que la gente elija. El voto es soberano".

Añadió que "somos parte de un equipo: Patricia (Bullrich), Horacio (Rodríguez Larreta), Mauricio (Macri), yo. No es el tiempo para discutir candidaturas, yo no hago lo que crítico, no quiero ser parte de esa política que no se ocupa de los problemas de la gente".

Vidal sostuvo que "voy a ocupar el lugar donde la gente me ponga", pero reiteró que "sí, me gustaría ser Presidenta, después de haber gobernado la provincia de Buenos Aires, donde viven el 40% de los argentinos y de haber gobernado la ciudad con Mauricio" como vicejefa de Gobierno.

Sin embargo aclaró que "si Mauricio compite yo no voy a hacerlo" y fundamentó esa postura manifestando que "tiene un liderazgo sobre Patricia, sobre Horacio y sobre mí. Nos ha dado lugar a todos para que crezcamos".

En Córdoba se reunió con el exministro de Turismo Gustavo Santos, que destacó "la capacidad de gestión, firmeza, liderazgo positivo y sentido profundamente humano de la política" de Vidal. La exgobernadora se reunirá mañana con otros referentes locales, como Luis Juez y Rodrigo De Loredo.