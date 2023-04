La candidata a legisladora por Republicanos Unidos, Natalia Gracianía, salió hoy a responder los cuestionamientos de un sector de la clase política fueguina contra el candidato presidencial Javier Milei, a quien acusan de que pondrá fin a la Ley de Promoción Industrial 19.640 en el caso de llegar al máximo cargo Ejecutivo nacional. La periodista, apuntó al sector empresarial, político y sindical de ser parte de la precariedad laboral que se vive hoy en las industrias fueguinas.

En diálogo con el programa Laberintos, de Radio Provincia Ushuaia, la riograndense explicó que “es una opinión muy sesgada respecto de lo que ha dicho Javier Milei acerca del subrégimen industrial” en referencia a las declaraciones que había realizado días atrás en un programa de TN sobre la situación fueguina.

“Nosotros entendemos que lo que plantea Javier Milei respecto a este tema se refiere a la cuestión de cómo está actualmente el subrégimen industrial, qué beneficia a unos pocos empresarios que tienen muy poco compromiso con la provincia de Tierra del Fuego, que han creado y mantienen entre 7000 y 8000 puestos de trabajo, pero a qué costo estamos con esto. Me refiero a dos o tres empresarios que son dueños de la mayoría de empresas y que tienen beneficios incalculables, generados durante todos estos años bajo una situación de precariedad laboral en los trabajadores muy importante. Durante mucho tiempo esos mismos empresarios, no sin la complicidad de los gremios, no sin la mirada poco atenta del Ministerio de Trabajo, que han permitido está precariedad laboral de los trabajadores”, sostuvo la candidata que conforma la lista a legisladores respaldada por Milei.

En ese sentido, apuntó que hace poco tiempo "estaban los PPD que les garantizaba a los trabajadores una especie de estabilidad, entre comillas, por 4 meses de trabajo o hasta 6 meses y después sí la empresa no los podía retomar, los mismos trabajadores continuaban figurante en la ANSES como si estuvieran trabajando y no podían acceder a cobrar el desempleo”, sin embargo ante situación “el gremio miró para otros lados como así también los gobiernos de turnos".

Para Gracianía, también es preocupante que “haya fábricas que contratan personas por 3 días o 5 días. Con lo cual me parece que sería muy saludable que pudiéramos poner sobre la mesa el tema de subrégimen industrial, pero no para borrarlo, sino para ampliarlo, para mejorarlo, para que haya otras empresas, otros inversionistas, para que haya gente de Tierra del Fuego que pudiera también entrar dentro de estas posibilidades”.

“Me parece que a eso se refiere Javier Milei entre otras cuestiones cuando plantea esto y no a la 19.640 en general. Las cosas a veces es como que se busca tergiversar, porque hay muchos intereses detrás. Hace un tiempo atrás fueron muchos a defender la 19.640, todo el arco político, pero no se logró lo que realmente se buscaba sino pregúnteles a los textiles que quedaron afuera”, reprochó.

Desde el espacio de Milei, “estamos de acuerdo con que la 19640 continúe”, dijo, pero recalcó que “las exenciones impositivas han generado que Tierra del Fuego pudiera ser un lugar de prosperidad, pero hoy no las estamos disfrutando como años atrás cuando teníamos muchísimos beneficios y que hoy hemos ido perdiendo”.

En ese contexto, analizó que “muchas veces hablamos de una ley que no es la misma desde hace muchos años y que hemos perdido muchas cosas. Hoy nos quieren hacer creer una situación ideal y no es una situación ideal. Nosotros como partido por nuestras convicciones siempre vamos a ir por bajarle los impuestos a la gente para que las personas puedan prosperar”, por lo tanto “imagínense sino vamos a estar de acuerdo con la continuidad de la 19.640 respecto del régimen de promoción económica y respecto de subrégimen industrial”.

La candidata a Legisladora insistió en que el sistema actual debe modificarse a favor de los trabajadores, ya que tanto los empresarios, gremios y el Gobierno son parte hoy de la precariedad laboral y los contratos basuras en las fábricas: “Nosotros queremos que se abra la ley, que sea mucho más amplia y que beneficie verdaderamente a los actuales trabajadores, pero también que haya más puestos de trabajo, que haya una apertura para que otros puedan venir a invertir en la Provincia y puedan crear puestos genuinos de trabajo porque esto es lo que necesitamos en Tierra del Fuego”, planteó.