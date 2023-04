Río Negro: Denuncian que príncipe de Qatar alambró y prohíbe acceso al agua

El libertario había propuesto un nuevo espacio opositor en el que sumaría a Bullrich y a Mauricio Macri, pero las respuestas no tardaron en llegar.

Con el nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional, quienes no llegan a cumplir con los 30 años de aportes tienen la posibilidad de regularizar su deuda previsional y acceder a la jubilación.

El candidato aseguró que de ser Presidente "si el Congreso me rechaza la dolarización no me voy a poner a llorar. Voy a hacer una consulta popular".