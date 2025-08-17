Noticias de un domingo clave en Argentina

Política: Se cierran las listas electorales

El país concluyó la conformación de las listas de candidatos para las elecciones legislativas de octubre, revelando los principales nombres que competirán por una banca en el Congreso. Por el lado de La Libertad Avanza, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se postulará como senadora por la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el ministro de Defensa, Luis Petri, hará lo propio como diputado por Mendoza.

El peronismo, por su parte, definió sus candidaturas en la provincia de Buenos Aires, con Jorge Taiana a la cabeza de la lista y Juan Grabois en el tercer lugar. En un movimiento inesperado, Máximo Kirchner decidió no competir en esta ocasión. El panorama electoral también se vio agitado por la inclusión de figuras públicas, con la confirmación de la candidatura del exfutbolista Claudio "El Turco" García y la figura mediática Virginia Gallardo.

Deportes: Triunfos clave para River y Boca ⚽

La jornada futbolística trajo alivio y celebración para los dos clubes más grandes del país. Boca Juniors logró cortar su racha negativa de 12 partidos sin victorias con una contundente goleada 3 a 0 sobre Independiente Rivadavia en Mendoza. Por su parte, River Plate se impuso 4 a 2 a Godoy Cruz, mostrando un gran desempeño de su equipo alternativo y consolidándose en la tabla.

Economía y Sociedad: Privatizaciones y ventas en baja

En el ámbito económico, el gobierno avanzó con la privatización de cuatro represas hidroeléctricas, una medida que busca recaudar unos 500 millones de dólares. Mientras tanto, la cotización del dólar se mantiene relativamente estable, con el dólar blue cotizando en torno a los $1320.

Finalmente, el sector comercial lamenta la caída en las ventas. Las ventas minoristas por el Día del Niño cayeron un 5.2% en comparación con el año pasado, a pesar del notable crecimiento en el canal de ventas online. El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín no se trasladó, manteniendo su conmemoración este domingo 17 de agosto.