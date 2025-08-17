Desde Larry de Clay hasta el "Turco" García, las celebridades se postulan por un puesto en el Congreso.
Noticias de un domingo clave en Argentina
Un breve repaso de noticias de la agenda de noticias que marca el país en materia política, deportiva y económica.Nacionales17/08/2025
Política: Se cierran las listas electorales
El país concluyó la conformación de las listas de candidatos para las elecciones legislativas de octubre, revelando los principales nombres que competirán por una banca en el Congreso. Por el lado de La Libertad Avanza, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se postulará como senadora por la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el ministro de Defensa, Luis Petri, hará lo propio como diputado por Mendoza.
El peronismo, por su parte, definió sus candidaturas en la provincia de Buenos Aires, con Jorge Taiana a la cabeza de la lista y Juan Grabois en el tercer lugar. En un movimiento inesperado, Máximo Kirchner decidió no competir en esta ocasión. El panorama electoral también se vio agitado por la inclusión de figuras públicas, con la confirmación de la candidatura del exfutbolista Claudio "El Turco" García y la figura mediática Virginia Gallardo.
Deportes: Triunfos clave para River y Boca ⚽
La jornada futbolística trajo alivio y celebración para los dos clubes más grandes del país. Boca Juniors logró cortar su racha negativa de 12 partidos sin victorias con una contundente goleada 3 a 0 sobre Independiente Rivadavia en Mendoza. Por su parte, River Plate se impuso 4 a 2 a Godoy Cruz, mostrando un gran desempeño de su equipo alternativo y consolidándose en la tabla.
Economía y Sociedad: Privatizaciones y ventas en baja
En el ámbito económico, el gobierno avanzó con la privatización de cuatro represas hidroeléctricas, una medida que busca recaudar unos 500 millones de dólares. Mientras tanto, la cotización del dólar se mantiene relativamente estable, con el dólar blue cotizando en torno a los $1320.
Finalmente, el sector comercial lamenta la caída en las ventas. Las ventas minoristas por el Día del Niño cayeron un 5.2% en comparación con el año pasado, a pesar del notable crecimiento en el canal de ventas online. El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín no se trasladó, manteniendo su conmemoración este domingo 17 de agosto.
Zelenski y Milei destacaron el alto nivel de las relaciones entre Ucrania y ArgentinaNacionales14/08/2025
Ambos mandatarios dialogaron sobre cooperación bilateral, la situación diplomática y experiencias económicas.
El Gobierno nacional crea la Oficina de Bienes Recuperados para administrar activos incautados por la JusticiaNacionales14/08/2025
El nuevo organismo dependerá del Ministerio de Justicia y reemplazará al Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados.
Diputados aprobaron dictámenes para destrabar la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LibraNacionales13/08/2025
Se firmaron un dictamen de mayoría y otro de minoría; el debate expuso fuertes diferencias sobre el funcionamiento y vigencia del organismo.
El Gobierno dispuso por decreto la supresión del cargo, que era designado por concurso público, en medio de la reforma estructural del organismo y con un futuro incierto en el Congreso.
Médicos extranjeros: tras la polémica con los exámenes de residencias, el Gobierno modificará el sistema de convalidación de títulosNacionales11/08/2025
Desde 2026, cada provincia será responsable de tomar y financiar sus propios exámenes de ingreso a residencias médicas.
El Gobierno flexibiliza el uso de drones y elimina licencias para equipos de hasta 25 kilosNacionales10/08/2025
Una resolución de la ANAC habilita la operación libre de drones de menos de 250 gramos en todo el país y elimina requisitos en zonas rurales.
Gobierno Nacional dio de baja más de 110 mil pensiones por invalidez laboral otorgadas de forma irregularNacionales08/08/2025
Según el vocero presidencial, se detectaron casos de beneficiarios fallecidos, certificados médicos falsos y cobros en el extranjero. El Estado estima un ahorro mensual de $35.000 millones.
Brutal ataque en Ushuaia: un hombre mordió la cara de su ex y le provocó graves heridasPoliciales15/08/2025
La víctima sufrió lesiones severas en el rostro luego de ser agredida en plena vía pública por un hombre con quien mantenía una conflictiva relación marcada por la violencia.
El trabajador, identificado como Kevin Ortiz, fue señalado como autor de un grave hecho de violencia de género ocurrido el pasado fin de semana.
Según denunciaron, la Policía se presentó en dos oportunidades solicitando el desarme de la obra, pero la construcción continuó
Lanzaron cortes programados de energía en Tolhuin por fallado del nuevo generadorTierra del Fuego16/08/2025
Los cortes serán durante este fin de semana largo afectando a diversos barrios de la ciudad.
Zelenski mantuvo una extensa charla con Trump y pidió mayor presión internacional sobre RusiaMundo17/08/2025
El presidente ucraniano confirmó avances en el frente y valoró la propuesta de una cumbre trilateral con EE.UU y Rusia para un acuerdo de paz en la guerra que se cobra miles de vidas.