Milei desplazó al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad tras el escándalo por audios de coimas en el gobierno
El presidente dispuso la salida del funcionario a través de un decreto. En las grabaciones, el ahora exdirector denuncia maniobras irregulares que salpican a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.Nacionales21/08/2025
El presidente Javier Milei resolvió desplazar de su cargo a Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de que salieran a la luz audios que lo vinculan a una supuesta red de coimas en la compra de medicamentos.
La decisión, adoptada en horas de la madrugada, fue comunicada oficialmente por la Vocería Presidencial, que habló de una medida “preventiva” y acusó a la oposición de intentar “utilizar políticamente” el caso en plena campaña electoral, aunque evitó referirse a los audios donde señalan a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia de la Nación, de cobrar coimas.
El desplazamiento fue plasmado en el Boletín Oficial, mediante el Decreto 599/2025, mediante el cual dispuso “limitar la designación” de Diego Spagnuolo, titular del organismo, y de Daniel María Garbellini, director nacional de Acceso a los Servicios de Salud.
Según el texto oficial publicado en el Boletín Oficial, la medida se adoptó por “razones de público conocimiento” y para que “el Poder Judicial efectúe las investigaciones que resulten necesarias”. El decreto subraya que “la prevención de conductas contrarias a la integridad pública constituye un compromiso ineludible del Estado Nacional”, citando además la Ley de Ética en la Función Pública.
La eyección de Spagnuolo, abogado personal y amigo íntimo del presidente, se produjo luego de que el canal de streaming Carnaval difundiera una serie de grabaciones en las que se lo escucha describir un esquema de retornos en contratos de medicamentos con el Estado. En los audios, el exfuncionario acusa a operadores vinculados a Eduardo “Lule” Menem —mano derecha de Karina Milei y principal armador nacional de La Libertad Avanza— de haber montado un circuito paralelo de recaudación a través de la Droguería Suizo Argentina, empresa relacionada con Martín Menem.
“Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional y lo frisé. Me quiso meter una de recursos humanos, lo frisé. Pero me metió al más importante de todos por pedido de Karina, que vino para chorear. Me están defalcando la agencia”, se escucha en uno de los fragmentos difundidos.
Spagnuolo incluso asegura haber advertido al propio Milei sobre las maniobras: “Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina’”.
En otro tramo, el exdirector desliza que los retornos llegaban hasta la Secretaría General de la Presidencia: “A Karina le debe llegar el 3% o el 4%. Calculo que el 3, porque seguramente le dicen que es el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se queda con el 3”. De acuerdo con sus dichos, el volumen de dinero involucrado rondaría entre 800.000 y un millón de dólares mensuales.
La ANDIS ya había sido denunciada en agosto del año pasado, cuando trascendió que la droguería Suizo Argentina recibió más de $27 millones por compras directas sin licitación. Aquella causa, iniciada por la asociación civil Arco Social, quedó en manos del juez federal Julián Ercolini, pero fue archivada.
Tras la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que la Agencia de Discapacidad quedará bajo la órbita del Ministerio de Salud hasta tanto se designe un nuevo titular.
