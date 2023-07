El presidente Honorario del Parlamento de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, aseguró esta mañana que "en la gestión de Sergio Massa, el poder adquisitivo de los jubilados perdió 20 puntos" al desmentir el spot de campaña del precandidato presidencial donde habla sobre los jubilados.

“Primero una sugerencia al equipo de prensa de Sergio Massa. Está muy sobreactuada la relación con los jubilados en términos de lo que dicen del PAMI. Se nota que es armado", apuntó en dialogó con Eduardo Feinmann por Radio Mitre.

El representante afirmó que con la gestión de Alberto Fernández "la situación de los jubilados es desesperante en Argentina, no pueden comer lo que necesitan, consumir los medicamentos que tienen prescriptos, no pueden pagar expensas los que son propietarios, no pueden pagar alquiler, y no pueden pagar una pensión que son pocilgas donde hay muchísimos jubilados. Eso no se puede hacer con 87 mil pesos que es lo que percibe la gran cantidad de jubilados".

Respecto a la línea de créditos anunciada ayer por Massa, Semino sostuvo que "durante su primer año de gestión adoptó una política de fijar el llamado 'bono', que es un pago en negro, como una política estable. Ese bono que todas las administraciones lo hacían ante una elección o cuando daba mal un índice de movilidad, pero lo convirtió en una política estable para tapar la pérdida de poder adquisitivo del jubilado" con lo cual las jubilaciones y pensiones "en el año Massa, el poder adquisitivo perdió 20 puntos de lo que ya era un haber totalmente depreciado”.

Con respecto a los créditos para jubilados a tasa preferencial que anunció Sergio Massa, Semino sostuvo: “Los créditos se otorgan desde diciembre del 2012. Los anunció Cristina Kirchner, hoy pensionada de privilegio. En mayo se otorgaron 186 mil para un universo de siete millones de jubilados. No es significativo. Más del 70% los usan los familiares y los pagan los jubilados”.

“Un jubilado, si lo saca, es para pagar expensas o alquileres. A lo que anunció Massa los llamamos créditos famélicos”, cerró.