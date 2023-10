Estados Unidos: Al menos 16 muertos en matanza en el estado de Maine

Un hombre mató a tiros al menos a 16 personas en un restaurante y salón de bowling en Lewiston, Maine, para luewgo emprender una fuga, lo que provocó una búsqueda masiva por parte de cientos de agentes mientras residentes asustados de varias comunidades permanecían encerrados en sus hogares el jueves bajo un aviso de refugiarse.

Un boletín de la policía identificó a Robert Card, de 40 años, como el responsable de la masacre, quien luego de cometer el cruel acto se dio a la fuga.

Según ese reporte difundido por la agencia AP, el asesino perpetró el ataque alrededor de las 19 horas del miércoles sobre el salón de bowling, donde jugadores debieron refugiarse detrás de los bolos mientras se escuchaban disparos.

Un jugador de bolos, que se identificó únicamente como Brandon, dijo que escuchó unos 10 disparos y pensó que el primero era la explosión de un globo. “Estaba de espaldas a la puerta. Y tan pronto como me giré y vi que no era un globo, sino que sostenía un arma, simplemente lo reservé”, dijo a The Associated Press.

Brandon dijo que corrió a lo largo del callejón, deslizándose hacia el área del pin y trepando para esconderse en la maquinaria.

El documento, distribuido por la policía decía que Card había estado internado en un centro de salud mental durante dos semanas en el verano de 2023. No proporcionó detalles sobre su tratamiento o condición, pero dijo que Card había informado "escuchar voces y amenazas de disparar" y "levantar” la base militar.

Después del tiroteo, la policía, muchos de ellos armados con rifles, tomó posiciones mientras la ciudad descendía a un silencio inquietante, interrumpido por sirenas ocasionales, mientras la gente se refugiaba en sus casas.

La Oficina del Sheriff del condado de Androscoggin publicó dos fotografías del sospechoso en su página de Facebook que mostraban al tirador entrando a un establecimiento con un arma apuntando al hombro.