El Gobierno le pagó U$S 2600 millones al FMI

El Gobierno Nacional efectivizó hoy el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) de los vencimientos previstos para octubre, por unos 1.975 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG, la moneda que usa el organismo) y que equivalen a unos 2.600 millones de dólares, según informaron fuentes oficiales.

De esta manera, la posición de Reservas Internacionales que había cerrado ayer en 24.612 millones de dólares, quedó hoy en 21.861 millones de dólares, según los datos preliminares que informó hoy el Banco Central.

El próximo lunes habrá otro desembolso para cancelar deuda con ese organismo por unos 630 millones de DEG, equivalentes a unos 800 millones de dólares.

El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, había adelantado hace dos semanas que "la semana que viene" el país va a proceder a "precancelar los vencimientos del FMI para que no haya incertidumbre alrededor de ese tema".

El calendario del FMI preveía tres vencimientos con el país para este mes: el 6 de octubre por US$ 1.280 millones, el 12 de octubre por otros US$ 640 millones y un tercero por US$ 673 millones el último día hábil de octubre, aunque los mismos pueden ser saldados todos juntos a fin de mes, sin cuestionamientos por parte del organismo, que ya avaló en el pasado esta práctica.

Desde la cartera económica estiman que restan aproximadamente 1.900 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) del último desembolso del FMI.

La próxima revisión con el FMI para destrabar más recursos, será en noviembre, y todo indicaría que comenzará formalmente una vez finalizadas las elecciones generales del 19 de noviembre.