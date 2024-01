Ley de Bases: De no aprobarse el ajuste "va a tener que reverse", dijo Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó hoy que el gobierno está "convencido" de la futura sanción de la ley de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", pero advirtió que "en el plano hipotético de que no se apruebe, el ajuste, por supuesto, va a tener que reverse".

Adorni indicó que en el programa económico hay "algunos pasos más importantes que otros, y hoy el paso que estamos dando es la ley de Bases".

En su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, el portavoz también hizo referencia a la reunión que el presidente Javier Milei mantuvo ayer en la ciudad suiza de Davos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de una presentación del primer mandatario en el Foro Económico Mundial que calificó como "absolutamente sensacional".

Al preguntársele si se tomarán medidas ante la suba de las cotizaciones de los dólares financieros y en el mercado informal, insistió en la necesidad de contar con la aprobación legislativa de la ley de Bases y que de esa decisión del Congreso "dependerá cuáles sean los pasos a seguir".

Respecto de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien dijo que no se había abandonado el camino hacia la dolarización, Adorni recordó que "durante meses el presidente Milei, incluso en su campaña, siempre habló de la competencia de monedas y se sigue trabajando en esa línea, ese es nuestro norte".

Al respecto, planteó que de la aprobación o no de la ley "dependerá cuáles sean los pasos a seguir".

"Estamos convencidos de que no hay razón para que la ley no llegue a buen destino, pero en el plano hipotético de que no se apruebe, el ajuste, por supuesto, va a tener que reverse", señaló.

Adorni se refirió a la reunión de Milei con Georgieva y aseguró que en el FMI "están entusiasmados con el rumbo" tomado por el gobierno argentino, y que "confían en que los planes que estamos llevando a cabo terminen con la inflación y promuevan el crecimiento económico a partir del desarrollo del sector privado, que tan maltratado ha sido en los últimos años en la Argentina".