Rige el paro de colectivos en el interior del país por 48 horas

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lleva adelante un paro de 48 horas en detrimento de los usuarios del interior del país, que hoy se ven obligados a buscar alternativas para movilizarse.

La medida rige por un reclamo salarial en aquellas localidades donde la paritaria no se cerró y otras por seguir la linea del gremio a nivel nacional como el caso de Ushuaia: “El salario no es un costo, por lo tanto, no corresponde intentar una baja como ahora pareciera insinuar la patronal empresaria. Exigimos alcanzar un acuerdo sectorial acorde a la pretensión anteriormente expresada, sin embargo el tiempo continuo pasando en detrimento de nuestras necesidades", remarcaron en un comunicado desde el gremio.

De acuerdo a lo que informaron desde la UTA, las provincias y ciudades que se verán afectadas por el cese del servicio son: Bariloche, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mar del Plata, Río Negro, San Luis, Santa Cruz Sur, Santa Fe, Santiago del Estero, Ushuaia, Río Grande.