Milei prometió que "este es el último tramo de un esfuerzo heroico que los argentinos estamos haciendo"

Por cadena nacional, el presidente Javier Milei, hizo una defensa de su política economía al tiempo que aseguró que "este es el último tramo de un esfuerzo heroico que los argentinos estamos haciendo" al hablar sobre la fuerte crisis económica que vive el país, que es encabezada por la inflación, la caída del consumo y un escenario recesivo.

"Entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, pero también que ya hemos recorrido mas de la mitad del camino. Este es el último tramo de un esfuerzo heroico que los argentinos estamos haciendo", comenzó el Mandatario.

Seguidamente, el Presidente anunció que "el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más 275 mil millones de pesos, logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0.2 del PBI durante el primer trimestre del año. Es el primero desde el año 2008, un hito que debe enorgullecernos a todos como país, en particular, dada la estrepitosa herencia de la que tuvimos que hacernos cargo. Este concepto, el de superávit fiscal, que parece simplemente una definición técnica que no hace a la vida de los argentinos, no es ni más ni menos que el único punto de partida posible para terminar de una vez y para siempre con el infierno inflacionario que fue la Argentina desde la caída de la convertibilidad, con habernos convertido en el mayor defaulteador cereal del mundo y a tener la presión impositiva más alta del mundo".

En ese sentido, precisó que "el superávit fiscal es la piedra angular desde la cual construimos la nueva era de prosperidad de la Argentina. Haber logrado ese superávit en Argentina, que ha tenido déficit 113 en los últimos 123 años, habiendo recibido este gobierno un déficit consolidado de más de 15 puntos del producto, entre déficit del Tesoro y déficit del Banco Central, y haber ajustado 13 puntos de ese 15 en tan solo tres meses de gobierno, es lisa y llanamente una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial", teniendo en cual que el nuevo gobierno recibió "un país quebrado y al borde de una hiperinflación".

"Un país quebrado y al borde de una hiperinflación"

"Teníamos una brecha cambiaria de casi 200% entre el dólar oficial y el dólar libre, y un sobrante monetario similar al que teníamos en la previa del Rodrigazo, una de las peores crisis de nuestra historia", afirmó el Jefe de Estado, precisando que "teníamos una deuda no reconocida con importadores por más de 50.000 millones de dólares, y una deuda en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estaba caído, y durante la primera semana de nuestro gobierno, la inflación venía corriendo al 1,2% diario. Es decir, asumimos el gobierno con la inflación corriendo al 7.600% anual, con un sobrante monetario y un Banco Central quebrado que hubiese llevado la inflación al 15.000% anual".

Con ese escenario, "asumimos el gobierno con un sobrante monetario peor al del Rodrigazo, una destrucción del balance del Banco Central peor que la hiperinflación del 89, e indicadores sociales peores a la de las crisis del año 2001, lo cual significa que nos enfrentábamos a la peor crisis de la historia de nuestro país", sostuvo.

Respecto al ajuste, Milei explicó que "tomamos el toro por las astas y anunciamos desde el primer día que con nosotros se acababa el déficit y, en consecuencia, se acababa la emisión monetaria y la inflación. En segundo lugar, dijimos que, dada la gravedad de la situación que habíamos heredado, los argentinos no teníamos tiempo para un nuevo experimento gradualista y avanzamos en el programa de estabilización de shock más ambicioso de nuestra historia. Así es como hemos logrado alcanzar el superávit financiero en tan solo un mes de gobierno, un hito que no tiene parangón en la historia del mundo occidental".

"Hoy podemos afirmar sin lugar a dudas que, pese a la oposición de buena parte del establishment económico y político de la Argentina, pese a quienes sistemáticamente ponen en cuestionamiento nuestras ideas y pese a quienes directamente pregonan por nuestro fracaso para volver al poder, el gobierno tenía razón y nuestro plan está funcionando", destacó.