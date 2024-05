Milei mintió: De apoyar la quita del Impuesto a las Ganancias a apoyar su restitución

El Gobierno volvió a mostrar una doble vara a la hora de manejar la economía argentina. De prometer a quitarse "un brazo" en campaña y de ir contra "la casta", el presidente Javier Milei impulsó el regreso del Impuesto a las Ganancias, un tributo inventado por los gobiernos para meterle la mano en los bolsillos a los trabajadores.

Contrariamente a la ideología liberal, y con promesas de campañas anti-impuestos, ahora el gobierno impulsó el regreso del Impuesto a las Ganancias el cual obtuvo esta madrugada media sanción en la Cámara de Diputados en el paquete fiscal, y que ahora será girado al Senado para tu tratamiento.

El Impuesto a las Ganancias se había eliminado a fines del año pasado gracias al entonces ministro y candidato presidencial Sergio Massa. En la votación, Milei se mostró a favor de su eliminación y trató al impuesto de "aberrante". Sin embargo, unos meses después ese discurso liberal solo fue una mentira.

El diputado Martín Tetaz, del espacio de Martín Lousteau, había adelantado su rechazo al regreso de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. "No puedo acompañar la estafa electoral del impuesto a las Ganancias porque advertimos que (Javier Milei) iba a bajar el gasto, pero en la campaña no dijo que iba a volver el impuesto a las Ganancias y queremos pedirle un plan de estabilización al Presidente", expresó el economista. Al tomar la palabra en el debate, agregó: "Es una inmundicia. Yo no lo voy a acompañar".

Al tratarse de un impuesto coparticipable (su recaudación se reparte entre la Nación y las provincias), los reclamos de los gobernadores por la baja de los recursos no tardaron en llegar. Para recuperar fondos, el Gobierno anunció a pocos días de asumir que buscaría “revertir” la reforma, la cual ya obtuvo hoy un mayor apoyo por parte de los diputados.

Infobae señala que in asalariado con una remuneración bruta de $3.200.000 que no tenga deducciones ni por cónyuge ni por hijos, ni tampoco por gastos como alquiler o servicio doméstico, pagaría un impuesto mensual de $247.564,83, si se aprueba el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso.

La votación a favor de la restitución de la cuarta categoría de Ganancias tuvo 132 votos positivos y 113 negativos.

VIDEO C5N: Milei justificaba el rechazo a Ganancias y pedía su eliminación en septiembre del 2023