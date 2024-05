El senador de Juntos por el Cambio por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, confirmó que votará a favor de la ley Bases en general y que se opondrá a puntos particulares.

En diálogo con Marcelo Longobardi, en Radio Rivadavia, el parlamentario fue consultado acerca de si hay alguna posición común en los senadores patagónicos con independencia de su partido político a la hora de tratar y votar el proyecto oficialista. "En principio había conversaciones, no sé en qué va a terminar, de tomar algunas posturas en común, sobre todo se hablaba del tema de impuestos a las ganancias, en principio era un acuerdo cerrado, pero sí es un principio de conversaciones", dijo.

Respecto a los cuestionamientos de Blanco a las "facultades" que se le otorga al Ejecutivo Nacional, el radical explicó que "en principio planteé el tema de la facultad delegada que no es nuevo en mi caso particular y desde el 2001 a la fecha la Unión Cívica Radical nunca votó facultades delegadas, por lo menos en el Senado, y en este sentido yo sostengo el mismo criterio, independientemente que hay otro correligionario que seguramente acompañará".

En ese sentido, dijo que no acompañará la privatización de Aerolíneas Argentinas como parte de ese paquete de norma oficialista: "Tengo una postura tomada en lo que hace a las privatizaciones, yo sé que por ahí muchos no coinciden, pero creo que para la provincia de Tierra del Fuego, pero esencialmente para el lugar donde yo vivo, el servicio que presta Aerolíneas Argentinas es esencial. Nosotros somos una provincia aerodependiente y ya en épocas anteriores, cuando la empresa fue privatizada, tuvimos serias dificultades de conectividad, sobre todo la ciudad de Río Grande, no tanto así Ushuaia que es un centro turístico importante. Entonces yo creo que el servicio que presta Aerolíneas Argentinas, más allá de las deficiencias que puedan tener o la reestructuración que hay que hacer en la empresa, me parece que debe continuar en manos del Estado, porque no creo que una empresa privada tome la determinación de unir rutas que por ahí no son muy comerciales en distintos lugares del país", planteó.

Otro de los rechazos se basa en el artículo 111 de la parte fiscal, donde "se habla del tema del análisis de los subrégimen de promoción, que si bien no tiene nombre y apellido, de acuerdo a todas las declaraciones que oportunamente se fueron haciendo y que se hacen a través de los medios de comunicación, es un artículo dirigido casi con exclusividad al subrégimen industrial de Tierra del Fuego, que yo creo que hay muchas opiniones por desconocimiento del tema y que está siempre en la palestra en el transcurso de los últimos tiempos. En eso también me voy a oponer y voy a trabajar para tratar de que sea rechazado".

En el caso del RIGI, "si bien yo comparto en términos generales esta política, porque si no me estaría contradiciendo con el caso de Tierra del Fuego, me parece que es necesario hacerle modificaciones, porque de acuerdo a lo que quedó redactado en los artículos, hay un avance muy considerable sobre las facultades y los derechos provinciales. Se me parece que hay que hacerle correcciones, que inclusive en la propia discusión en comisión reconocieron que hay errores de reacción que se pueden prestar a interpretaciones que no son las correctas", sostuvo.