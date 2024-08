Milei vetó la reforma jubilatoria en contra de los jubilados

La legisladora decidió abandonar el bloque lanzando fuertes críticas a sus compañeros de bancadas y la presidencia del partido que lidera Liliana "Chispita" Fadul. "No puedo seguir trabajando en un espacio donde el Presidente de Bloque se autoproclamó y nunca tuvo la intención de construir un diálogo", apuntó.

La legisladora apuntó a la presidencia del partido y del bloque político por no sentirse escuchada desde que asumió. "No me tuvieron en cuenta para nada de lo que se hiciera adelante con respecto al trabajo" apuntó.