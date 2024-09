Israel atacó la sede central de Hezbolá y ya hay más de 700 muertos en el Libano

El ejército israelí dijo el viernes que atacó la sede central de Hezbollah en Beirut, donde una serie de explosiones masivas destruyeron varios edificios, enviando nubes de humo naranja y negro al cielo.

Los ataques en los suburbios al sur de la capital del Líbano se produjeron poco después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirigiera a la ONU y prometiera que la campaña de Israel contra Hezbolá continuaría. Sus comentarios atenuaron aún más las esperanzas de un alto el fuego respaldado por la comunidad internacional con el objetivo de evitar una espiral hacia una guerra total.

No hubo noticias inmediatas sobre víctimas de los ataques. En un grado no visto en conflictos pasados, Israel ha intentado la semana pasada eliminar a los altos dirigentes de Hezbolá. Poco antes de las explosiones del viernes por la noche, miles de personas se congregaron en otra parte de los suburbios de Beirut para el funeral de tres miembros de Hezbollah muertos en ataques anteriores, incluido el jefe de la unidad de aviones no tripulados del grupo.

MÁS DE 700 MUERTOS

Más de 700 personas han muerto en Líbano esta semana, según el Ministerio de Salud del Líbano. Israel ha intensificado drásticamente los ataques, diciendo que está apuntando a las capacidades militares de Hezbollah y a los altos comandantes de Hezbollah.

Altos funcionarios israelíes han amenazado con repetir la destrucción de Gaza en el Líbano si continúa el fuego de Hezbolá, lo que genera temores de que las acciones de Israel en Gaza desde el 7 de octubre se repitan en el Líbano.