El inicio del ciclo lectivo en Tierra del Fuego vuelve a estar en riesgo, debido a la falta de avances en las negociaciones salariales entre el Gobierno provincial y los docentes, además de las condiciones precarias en varias instituciones educativas. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) reclama una nueva propuesta salarial y denuncia el mal estado de muchas escuelas, lo que genera preocupación entre los docentes y la comunidad educativa.

Luana Pereyra, vocera del SUTEF, expresó en FM Masters la preocupación de la docencia sobre la falta de avances a tan pocos días del inicio de clases: “Siempre que hay un rechazo con tantos días a la fecha de inicio de clases, esperamos que tanto el gobernador como los ministros de Economía y de Educación puedan trabajar en una propuesta para el sector”, reclamó.

En el informe presentado por el gremio, se detallan varios problemas graves en las instituciones educativas de la provincia. La Escuela 16, el Jardín 10 y la Escuela 22 no cuentan con medidores de gas, mientras que el Centro Polivalente de Artes de Río Grande enfrenta problemas con la falta de baños en condiciones adecuadas. Además, las aulas de música también están en malas condiciones, y la calefacción en varias instituciones no ha sido reparada, a pesar de que los fríos invernales están cerca.

Uno de los casos más críticos es el del Colegio Técnico de Ushuaia, que alberga a 1500 estudiantes y no tiene medidor de gas. La situación se vuelve aún más alarmante porque muchas de estas reparaciones, que deberían haberse realizado durante las vacaciones, y aún no han sido ejecutadas.

Pereyra subrayó que, aunque el Gobierno haya prometido que estas cuestiones estarán resueltas cuando los estudiantes regresen a clases, no pueden garantizarlo sin una solución concreta.

Además de los problemas en infraestructura, los docentes también exigen una recomposición salarial. El gremio sostiene que el Gobierno tiene los recursos para aumentar los salarios, pero la discusión se centra en cómo distribuir los fondos: "No creemos que el gobierno no pueda pagar más, lo que hay que discutir es donde van los fondos y eso tiene que ver con una definición política del gobierno, es decir adónde van los ingresos y no tiene que ver con trabajar o más o menos. Es un trabajo que se lleva más en la casa, donde la mayoría de los docentes tienen dos o tres trabajos", sostuvo.

Según Pereyra, la falta de docentes es otro de los problemas graves, ya que muchos profesionales se están yendo de la provincia debido a las condiciones laborales. En 2024, 160 cargos quedaron sin cubrir, lo que afectó directamente la calidad educativa. "El año pasado quedaron 160 cargos sin cubrir, es decir 160 grupos que no tuvieron docentes y eso está pasando porque los docentes se están yendo de la provincia", alertó.

En cuanto al salario, los docentes esperan que el Gobierno presente una nueva propuesta antes del 28 de febrero, fecha en la que se llevará a cabo el Congreso de Delegados. Si no hay una oferta satisfactoria en los próximos días, no se puede garantizar que el inicio de clases sea normal. "Todavía no está definido el inicio o no de clases, todo eso se va a definir el 28 de febrero en el congreso de delegados y delegadas, si no hay una propuesta en estos 10 días", advirtió la gremialista.