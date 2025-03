Una vecina de Río Grande habló con Ushuaia 24 sobre las consecuencias que sufre cada vez que llueve. Hasta ahora registró nueve inundaciones como consecuencia de un gimnasio del Gobierno Provincial construido lindante y que quedó con altura, llevando el agua hacia su terreno.

Cristal Santana, quien vive en calle Las azucenas 63 del Barrio Austral, relató el calvario que vive cada vez que llueve en su casa, una situación que se ha repetido en al menos nueve ocasiones debido a la construcción de "La Casa del Deporte" del Gobierno. Según la mujer, el terreno elevado donde se construyó el gimnasio causó que el agua se desborde hacia su propiedad cada vez que hay lluvias. "Cuando se empezó a construir se hizo el reclamo de la altura y no les importó y siguieron levantando; Hasta la tierra que pusieron callo al costado de mi domicilio o sea me tapo la mitad de la casa", señaló.

La Casa del Deporte, construida con un estacionamiento deplorable

"Con esta ya serían como nueve veces, no sé realmente cuántas más han sido, pero las más graves fueron la del año pasado y la de ayer", contó a Ushuaia 24. La vecina explicó que, debido a la construcción y al aumento de la altura del terreno en el gimnasio, el agua filtrada se dirige directamente hacia su casa, causando inundaciones cada vez que llueve.

A pesar de haber realizado varios reclamos ante las autoridades locales y haber solicitado soluciones, Cristal asegura que no recibió una respuesta a su problema. "Hicimos los reclamos y nadie hizo nada. Solo mandaron un camión de desagote, pero sigo teniendo el mismo problema", dijo y agregó que, en la última inundación de ayer, se retiraron cinco camiones de agua que estaba dentro de su vivienda.

La vecina, quien reside con su hija de 3 años y su pareja, aseguró que incluso el propio gobernador Gustavo Melella está al tanto de la situación, pero las soluciones no fueron insuficientes. "El municipio me dijo que no pueden ayudarme", lamentó Cristal, quien agregó que la construcción del espacio deportivo no es su responsabilidad, pero ella es la que sufre las consecuencias.

La situación se torna aún peor porque la vecina fue advertida de que sufre peligro de derrumbe: "Si voy a terminar perdiendo todo, me dijeron que al ser de madera tiene probabilidad de derrumbe por la cantidad de agua qué le ingresa".

En ese sentido, mostró su "desesperación de tener a mi hija sobre el agua, que hasta las cañerías se taparon salía agua de cloaca, no solo agua de lluvia qué se filtró".

Finalmente lamentó que esta situación le lleva al deterioro de su vivienda ya que las paredes de madera y durlock, que se siguen deteriorando por la humedad. "Supuestamente hoy iban a seguir viniendo a desagotar, pero dijeron que no tenían camión qué esperemos que no llueva qué ellos podían mandar un camión recién el lunes tal vez para sacar el resto del agua qué esta de bajo y a los costados de la casa. Si hoy se larga a llover o mañana, vuelve a entrar el agua de nuevo", concluyó.