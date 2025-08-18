ANMAT advierte sobre lote de tomate triturado Marolio por presencia de parásitos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia preventiva ante la detección de organismos similares a gusanos en envases de tomate triturado marca Marolio, libre de gluten, de 500 gramos, correspondiente al lote L25114 (vencimiento abril 2027).

Según informó el organismo, el hallazgo fue reportado en el municipio de Rojas, provincia de Buenos Aires, por familias que recibieron el producto en la distribución realizada en escuelas. Los análisis preliminares indicarían que lo observado correspondería a Microstomum sp, un tipo de parásito detectable al microscopio.

El producto en cuestión fue elaborado por Marolio S.A. (Empedrado 2571, CABA - RNE N° 13010369), en Mendoza, con tránsito federal. El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) puso en conocimiento de la situación a las autoridades sanitarias de Mendoza y de la provincia de Buenos Aires (DIPA), con el fin de coordinar acciones de control e investigación.

La ANMAT recomendó a la población que tenga en su poder el lote señalado no consumirlo y comunicarse de inmediato con la autoridad sanitaria local. Asimismo, pidió a los comercios y distribuidores cesar la comercialización y contactar a sus proveedores.