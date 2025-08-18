ANMAT advierte sobre lote de tomate triturado Marolio por presencia de parásitos

La Administración Nacional alertó sobre la circulación ilegal de un producto no autorizado que usurpa la marca del fármaco original, el cual es para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad.
El organismo sanitario pidió a la población abstenerse de consumir el producto y alertó a las autoridades provinciales para su investigación, luego del hallazgo de gusanos en el Municipio de Rojas.Salud18/08/2025
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia preventiva ante la detección de organismos similares a gusanos en envases de tomate triturado marca Marolio, libre de gluten, de 500 gramos, correspondiente al lote L25114 (vencimiento abril 2027).
Según informó el organismo, el hallazgo fue reportado en el municipio de Rojas, provincia de Buenos Aires, por familias que recibieron el producto en la distribución realizada en escuelas. Los análisis preliminares indicarían que lo observado correspondería a Microstomum sp, un tipo de parásito detectable al microscopio.
El producto en cuestión fue elaborado por Marolio S.A. (Empedrado 2571, CABA - RNE N° 13010369), en Mendoza, con tránsito federal. El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) puso en conocimiento de la situación a las autoridades sanitarias de Mendoza y de la provincia de Buenos Aires (DIPA), con el fin de coordinar acciones de control e investigación.
La ANMAT recomendó a la población que tenga en su poder el lote señalado no consumirlo y comunicarse de inmediato con la autoridad sanitaria local. Asimismo, pidió a los comercios y distribuidores cesar la comercialización y contactar a sus proveedores.
La cobertura gratuita seguirá garantizada para Misiones, Corrientes, Formosa y determinados departamentos de Salta, Jujuy y Chaco.
Se trata del producto “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize" el cual no cuenta con registros de ingreso al país ni cumple con la normativa alimentaria vigente.
Se trata de aromatizantes, difusores y sanitizantes que se vendían sin habilitación oficial. También se iniciará un sumario a la empresa.
ANMAT prohíbe productos de la marca “Carbon Coco” por falta de autorización sanitariaSalud06/08/2025
La medida afecta a blanqueadores dentales, enjuagues bucales y mascarillas faciales ofrecidos en plataformas online y sin registro oficial.
La receta electrónica será obligatoria para estudios, prácticas y procedimientos médicosSalud21/07/2025
El proceso iniciado en enero con la prescripción electrónica de medicamentos se extiende a todas las indicaciones médicas.
Cronograma de atención en CAPS durante el fin de semana en Ushuaia, Río Grande y TolhuinSalud12/07/2025
El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego informa el cronograma de atención en los Centros de Atención Primaria de la Salud para este sábado 12 de julio en las tres ciudades de la provincia.
Salud Tierra del Fuego recomienda vacunarse contra el sarampión antes de viajar al AMBASalud03/07/2025
La vacuna es gratuita y no requiere orden médica, sólo presentar el carnet de vacunación. El sarampión afecta principalmente a los niños, y en especial a aquellos que no fueron vacunados o son demasiado jóvenes para recibir la vacuna.
