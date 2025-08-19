La Policía Federal Argentina habilitó una línea anónima para denunciar delitos federales en Ushuaia

La Delegación Ushuaia de la Policía Federal Argentina lanzó una campaña para incentivar a la ciudadanía a denunciar de forma anónima delitos federales. La medida tiene como objetivo fortalecer la prevención y persecución de ilícitos que afectan a la seguridad nacional y regional.

Entre los delitos que pueden denunciarse se encuentran la trata de personas, el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos de origen ilícito, el tráfico de piezas arqueológicas, la falsificación de moneda y la contaminación ambiental.

Para brindar información, los vecinos pueden comunicarse al número (02901) 1553-6452 o dirigirse personalmente a la sede ubicada en Gobernador E. Manuel Campos Nº 1562, Ushuaia.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Seguridad de la Nación, que destacó la importancia de la participación ciudadana para avanzar en la lucha contra el crimen organizado.