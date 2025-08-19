El gremio que conduce "Moncho" Calderón bloqueó el ingreso al local, hostigó a camareras y ahuyentó a turistas en plena temporada invernal.
La Policía Federal Argentina habilitó una línea anónima para denunciar delitos federales en Ushuaia
La iniciativa busca combatir la trata de personas, el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos y otros delitos.Tierra del Fuego19/08/2025
La Delegación Ushuaia de la Policía Federal Argentina lanzó una campaña para incentivar a la ciudadanía a denunciar de forma anónima delitos federales. La medida tiene como objetivo fortalecer la prevención y persecución de ilícitos que afectan a la seguridad nacional y regional.
Entre los delitos que pueden denunciarse se encuentran la trata de personas, el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos de origen ilícito, el tráfico de piezas arqueológicas, la falsificación de moneda y la contaminación ambiental.
Para brindar información, los vecinos pueden comunicarse al número (02901) 1553-6452 o dirigirse personalmente a la sede ubicada en Gobernador E. Manuel Campos Nº 1562, Ushuaia.
La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Seguridad de la Nación, que destacó la importancia de la participación ciudadana para avanzar en la lucha contra el crimen organizado.
YPF se va de Tierra del Fuego y deja la cesión de áreas hidrocarburíferas a Terra IgnisTierra del Fuego19/08/2025
YPF dejará sus operaciones en Tierra del Fuego para concentrarse en Vaca Muerta y transferirá a la empresa estatal Terra Ignis la explotación de siete áreas convencionales.
Gastón Díaz pedirá licencia en el Municipio para abocarse a la campaña electoralTierra del Fuego18/08/2025
El candidato a senador nacional por el Frente Defendamos Tierra del Fuego dejará momentáneamente su cargo como secretario de Gobierno de Río Grande para recorrer la provincia y enfocarse en las elecciones.
Elecciones 2025: Gastón Díaz y Guillermo Löffler encabezan la fórmula "Defendamos Tierra del Fuego"Tierra del Fuego18/08/2025
La Lista 501 apoyada por el intendente Martín Perez, lanzó oficialmente su propuesta legislativa para las elecciones del 26 de octubre.
La DPE confirmó la llegada de repuestos para reparar el generador en TolhuinTierra del Fuego17/08/2025
Hasta tanto se complete la reparación, continuarán los cortes programados de electricidad en distintos barrios.
Estudiantes y docentes de talleres confeccionaron muñecos y presentes en el marco del Mes de las Infancias.
Elecciones 2025: Melella y Vuoto presentaron a sus candidatos de Fuerza PatriaTierra del Fuego17/08/2025
La actual senadora, Cristina López, buscará renovar en el Senado y el jefe de Gabinete del Gobierno de Melella, Agustín Tita, encabezará la lista a Diputados.
La Libertad Avanza presentó candidatos en Tierra del Fuego sin renovación y con escasas propuestasTierra del Fuego17/08/2025
Coto y Monte de Oca buscan saltar al Congreso dejando atrás los cargos locales por los que fueron elegidos. Anunciaron sus candidaturas hablando en contra del kirchnerismo, pero con pocas propuestas.
Brutal ataque en Ushuaia: un hombre mordió la cara de su ex y le provocó graves heridasPoliciales15/08/2025
La víctima sufrió lesiones severas en el rostro luego de ser agredida en plena vía pública por un hombre con quien mantenía una conflictiva relación marcada por la violencia.
