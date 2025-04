El concejal oficialista de Ushuaia, Nicolás Pelloli, defendió la millonaria cifra destinada a continuar la obra del nuevo edificio del Cuerpo deliberativo, ya que llevando a cabo la misma la ciudad ahorrará miles de pesos de los alquileres que se pagan hoy por oficinas y recinto de sesiones.

Ayer el Concejo Deliberante aprobó por mayoría que se destinen 260 millones de pesos para avanzar en la construcción de un nuevo edificio, cuya obra fue abandonada durante la presidencia del Cuerpo deliberativo del actual legislador Juan Carlos Pino.

En declaraciones a Radio Provincia Ushuaia, el edil explicó que "no es que se van a desembolsar ese dinero todo junto, sino que la idea es hacerlo en etapas, a ver si se puede llegar en un año a terminar por lo menos la planta baja y la Presidencia, para poder llevar a desarrollar las sesiones con normalidad".

La construcción del edificio, que ya había sido iniciada en gestiones anteriores, quedó paralizada por falta de fondos, pero ahora se busca reactivarla. "No se trata de un gasto para una gestión o para una persona, sino para la ciudad", argumentó Pelloli, resaltando que esta obra permitirá evitar el pago de alquileres y ofrecer un espacio adecuado para los concejales y los vecinos.

"Hay un presupuesto donde se va a reorganizar, no se va a pedir dinero extra, y la obra se va a llevar adelante en obras. La idea es avanzar en la planta baja y la presidencia, para poder dejar de pagar alquileres y todos los gastos que implica cada vez que nos vamos moviendo para sesionar", agregó.

Para el concejal, "es una obra necesaria, siempre vamos a discutir, cuando hablamos de una obra del Estado, si sirve o no, porque a mí me parece que no es para la política, que es mucho más, y que encima a lo largo del tiempo va a terminar ahorrando en alquiler", por lo cual "peor tener abandonado una obra que avanzó a buen ritmo y que después, por falta de fondos, quedó de esa manera".

Si bien el Concejo desde hace año sesiona en el edificio de Piedrabuena y Gdor. Paz, el espacio quedó chico. Esa situación muchas veces obliga a los concejales a trasladarse a otras partes de la ciudad. "Hoy no tenemos un lugar ni para sesionar" lamentó el Concejal.

Continuando con la obra, el edil precisó que se está trabajando para llevar adelante la obra a través de licitaciones parciales, con el fin de ahorrar recursos y garantizar que las empresas involucradas estén en condiciones de cumplir con los requisitos técnicos y económicos del proyecto. Además, aclaró que se está gestionando un control riguroso sobre los gastos a través de una cuenta específica para el proyecto.

"Esto va a quedar para la ciudad, no va a quedar para una determinada gestión. Y quien ocupe la presidencia del consejo en la próxima gestión, ojalá que ya tenga un edificio terminado. Hoy a la Legislatura no le pasa eso, sigue alquilando después de tantos años, y con los costos que esto implica y las necesidades. Nosotros liberamos una oficina acá, el edificio, y otras oficinas como la que tengo yo y eso libera para el mercado de movilidad. Me parece importante pensar que a futuro va a ser un ahorro para la ciudad y queda un edificio donde pueden venir los vecinos, que hoy no pueden hacerlo", dijo.

¿260 millones de pesos para la obra del edificio?

El proyecto, que ya había sido iniciado en gestiones anteriores, fue abandonado debido a la falta de fondos. Ahora, el Concejo ha decidido reactivarlo. Sin embargo, este tipo de inversiones plantea una serie de dudas. Si bien la construcción de un nuevo edificio para el Concejo Deliberante puede ser vista como una mejora para la infraestructura institucional, la pregunta es si esta es una prioridad en una ciudad que enfrenta carencias mucho más apremiantes. Veredas deterioradas, calles con baches, la falta de viviendas, y un acceso limitado a espacios públicos adecuados son solo algunas de las necesidades inmediatas de los habitantes de Ushuaia que parecen haber quedado en segundo plano frente a este proyecto.

A pesar de los esfuerzos del concejal por justificar la obra como una inversión a largo plazo, el gasto de 260 millones de pesos en tiempos de crisis económica y de escasez de recursos en la ciudad genera dudas sobre si es el momento o no. "Obviamente que hay necesidades en la ciudad. No significa que con ese monto en etapas y en cuotas se iba a solucionar", reconoció Pelloli.