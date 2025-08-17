Entregaron regalos a recién nacidos y niños hospitalizados de Río Grande

La DPE confirmó la llegada de repuestos para reparar el generador en TolhuinTierra del Fuego17/08/2025
Hasta tanto se complete la reparación, continuarán los cortes programados de electricidad en distintos barrios.
Estudiantes y docentes de talleres confeccionaron muñecos y presentes en el marco del Mes de las Infancias.Tierra del Fuego17/08/2025
En el marco de las actividades por el Mes de las Infancias, el Municipio de Río Grande realizó una emotiva entrega de regalos y muñecos elaborados por estudiantes y profesoras de los talleres de corte y confección, patchwork y pintura que se dictan en el Centro Cultural Alem.
La actividad fue encabezada por la subsecretaria de Género, Luz Torres; la subsecretaria de Educación y Formación para el Desarrollo, Sara Pindek; la directora General de Evaluación y Formulación de Políticas Sociales, Silvia González; y la coordinadora de Políticas Públicas de Cuidado, Belén Porcu.
Los presentes fueron destinados a recién nacidos y nacidas del Hospital Regional Río Grande y del CEMEP, así como también a los niños y niñas internados en el área de pediatría de ambas instituciones.
La actual senadora, Cristina López, buscará renovar en el Senado y el jefe de Gabinete del Gobierno de Melella, Agustín Tita, encabezará la lista a Diputados.
Coto y Monte de Oca buscan saltar al Congreso dejando atrás los cargos locales por los que fueron elegidos. Anunciaron sus candidaturas hablando en contra del kirchnerismo, pero con pocas propuestas.
Un grupo de jugadoras de Ushuaia y Río Grande representó a Tierra del Fuego en Buenos Aires, enfrentando a rivales de todo el país.
La víctima sufrió lesiones severas en el rostro luego de ser agredida en plena vía pública por un hombre con quien mantenía una conflictiva relación marcada por la violencia.
El presidente ucraniano confirmó avances en el frente y valoró la propuesta de una cumbre trilateral con EE.UU y Rusia para un acuerdo de paz en la guerra que se cobra miles de vidas.