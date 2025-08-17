Entregaron regalos a recién nacidos y niños hospitalizados de Río Grande

En el marco de las actividades por el Mes de las Infancias, el Municipio de Río Grande realizó una emotiva entrega de regalos y muñecos elaborados por estudiantes y profesoras de los talleres de corte y confección, patchwork y pintura que se dictan en el Centro Cultural Alem.

La actividad fue encabezada por la subsecretaria de Género, Luz Torres; la subsecretaria de Educación y Formación para el Desarrollo, Sara Pindek; la directora General de Evaluación y Formulación de Políticas Sociales, Silvia González; y la coordinadora de Políticas Públicas de Cuidado, Belén Porcu.

Los presentes fueron destinados a recién nacidos y nacidas del Hospital Regional Río Grande y del CEMEP, así como también a los niños y niñas internados en el área de pediatría de ambas instituciones.