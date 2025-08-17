La Libertad Avanza presentó candidatos en Tierra del Fuego sin renovación y con escasas propuestas

Coto y Monte de Oca buscan saltar al Congreso dejando atrás los cargos locales por los que fueron elegidos. Anunciaron sus candidaturas hablando en contra del kirchnerismo, pero con pocas propuestas.

Tierra del Fuego17/08/2025
oca coto

La Libertad Avanza en Tierra del Fuego oficializó este fin de semana a sus candidatos para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Sin sorpresas ni caras nuevas, el espacio ratificó a dirigentes que ya ocupan cargos en la provincia y que ahora intentan dar el salto a la política nacional.

Los nombres principales son los del legislador Agustín Coto y la concejal Belén Monte de Oca —quien hasta hace poco formaba parte del PRO—, quienes buscarán dejar sus actuales funciones para encabezar la lista a senadores nacionales. Para Diputados, en tanto, fueron presentados Miguel Rodríguez y Analía Fernández.

El lanzamiento estuvo cargado de críticas al kirchnerismo fueguino, representado por el intendente de Río Grande Martín Perez, el intendente de Ushuaia Walter Vuoto y el gobernador Gustavo Melella, a quienes acusaron de sostener un modelo de “estancamiento”. Sin embargo, más allá de los cuestionamientos al adversario, el acto careció de propuestas concretas y se centró casi exclusivamente en repetir el discurso nacional de Javier Milei.

El único punto de gestión mencionado fue la defensa de la Ley 19.640, la competitividad de la industria fueguina y la idea de promover exportaciones. No se ofrecieron precisiones sobre cómo llevar adelante esos objetivos, ni sobre proyectos legislativos específicos que impulsen mejoras para la provincia.

Con la consigna “Libertad o Kirchnerismo”, los libertarios buscaron instalar la elección en términos de una confrontación binaria. Sin embargo, la presentación dejó en evidencia que el espacio apuesta a posicionar a las figuras ya conocidas y que poco han demostrado a la hora de presentar proyectos legislativos. 

+ Noticias
Lo + visto en U24
NOTICIAS EN TU CORREO