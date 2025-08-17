La Libertad Avanza presentó candidatos en Tierra del Fuego sin renovación y con escasas propuestas

La DPE confirmó la llegada de repuestos para reparar el generador en TolhuinTierra del Fuego17/08/2025
Hasta tanto se complete la reparación, continuarán los cortes programados de electricidad en distintos barrios.
Coto y Monte de Oca buscan saltar al Congreso dejando atrás los cargos locales por los que fueron elegidos. Anunciaron sus candidaturas hablando en contra del kirchnerismo, pero con pocas propuestas.Tierra del Fuego17/08/2025
La Libertad Avanza en Tierra del Fuego oficializó este fin de semana a sus candidatos para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Sin sorpresas ni caras nuevas, el espacio ratificó a dirigentes que ya ocupan cargos en la provincia y que ahora intentan dar el salto a la política nacional.
Los nombres principales son los del legislador Agustín Coto y la concejal Belén Monte de Oca —quien hasta hace poco formaba parte del PRO—, quienes buscarán dejar sus actuales funciones para encabezar la lista a senadores nacionales. Para Diputados, en tanto, fueron presentados Miguel Rodríguez y Analía Fernández.
El lanzamiento estuvo cargado de críticas al kirchnerismo fueguino, representado por el intendente de Río Grande Martín Perez, el intendente de Ushuaia Walter Vuoto y el gobernador Gustavo Melella, a quienes acusaron de sostener un modelo de “estancamiento”. Sin embargo, más allá de los cuestionamientos al adversario, el acto careció de propuestas concretas y se centró casi exclusivamente en repetir el discurso nacional de Javier Milei.
El único punto de gestión mencionado fue la defensa de la Ley 19.640, la competitividad de la industria fueguina y la idea de promover exportaciones. No se ofrecieron precisiones sobre cómo llevar adelante esos objetivos, ni sobre proyectos legislativos específicos que impulsen mejoras para la provincia.
Con la consigna “Libertad o Kirchnerismo”, los libertarios buscaron instalar la elección en términos de una confrontación binaria. Sin embargo, la presentación dejó en evidencia que el espacio apuesta a posicionar a las figuras ya conocidas y que poco han demostrado a la hora de presentar proyectos legislativos.
Estudiantes y docentes de talleres confeccionaron muñecos y presentes en el marco del Mes de las Infancias.
La actual senadora, Cristina López, buscará renovar en el Senado y el jefe de Gabinete del Gobierno de Melella, Agustín Tita, encabezará la lista a Diputados.
Los cortes serán durante este fin de semana largo afectando a diversos barrios de la ciudad.
Según denunciaron, la Policía se presentó en dos oportunidades solicitando el desarme de la obra, pero la construcción continuó
El trabajador, identificado como Kevin Ortiz, fue señalado como autor de un grave hecho de violencia de género ocurrido el pasado fin de semana.
La DPE realizará trabajos de mantenimiento y poda que afectarán a diversos barrios de la ciudad.
Un grupo de jugadoras de Ushuaia y Río Grande representó a Tierra del Fuego en Buenos Aires, enfrentando a rivales de todo el país.
La víctima sufrió lesiones severas en el rostro luego de ser agredida en plena vía pública por un hombre con quien mantenía una conflictiva relación marcada por la violencia.
El presidente ucraniano confirmó avances en el frente y valoró la propuesta de una cumbre trilateral con EE.UU y Rusia para un acuerdo de paz en la guerra que se cobra miles de vidas.