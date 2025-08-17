La Libertad Avanza presentó candidatos en Tierra del Fuego sin renovación y con escasas propuestas

La Libertad Avanza en Tierra del Fuego oficializó este fin de semana a sus candidatos para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Sin sorpresas ni caras nuevas, el espacio ratificó a dirigentes que ya ocupan cargos en la provincia y que ahora intentan dar el salto a la política nacional.

Los nombres principales son los del legislador Agustín Coto y la concejal Belén Monte de Oca —quien hasta hace poco formaba parte del PRO—, quienes buscarán dejar sus actuales funciones para encabezar la lista a senadores nacionales. Para Diputados, en tanto, fueron presentados Miguel Rodríguez y Analía Fernández.

El lanzamiento estuvo cargado de críticas al kirchnerismo fueguino, representado por el intendente de Río Grande Martín Perez, el intendente de Ushuaia Walter Vuoto y el gobernador Gustavo Melella, a quienes acusaron de sostener un modelo de “estancamiento”. Sin embargo, más allá de los cuestionamientos al adversario, el acto careció de propuestas concretas y se centró casi exclusivamente en repetir el discurso nacional de Javier Milei.

El único punto de gestión mencionado fue la defensa de la Ley 19.640, la competitividad de la industria fueguina y la idea de promover exportaciones. No se ofrecieron precisiones sobre cómo llevar adelante esos objetivos, ni sobre proyectos legislativos específicos que impulsen mejoras para la provincia.

Con la consigna “Libertad o Kirchnerismo”, los libertarios buscaron instalar la elección en términos de una confrontación binaria. Sin embargo, la presentación dejó en evidencia que el espacio apuesta a posicionar a las figuras ya conocidas y que poco han demostrado a la hora de presentar proyectos legislativos.