Lanzaron cortes programados de energía en Tolhuin por fallado del nuevo generador

La Dirección Provincial de Energía (DPE) comunicó que, a raíz de una falla en el grupo generador Cummins N°2 será necesario llevar adelante cortes programados de energía durante este fin de semana en distintos sectores de Tolhuin.

Los trabajos se desarrollarán el sábado 16 de agosto de 2025, con interrupciones en los siguientes horarios y zonas:

De 07:00 a 13:00h: Zona Sur (RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna del Indio), sectores cercanos a RP1 (Av. Gendarmería Nacional) hasta Lago Fagnano, Zona Norte y RP23.

De 13:00 a 19:00h: Barrios Provincias Unidas, Campo de Jineteada, Procrear, 9 de Octubre, Altos de la Montaña, IPVI, IPVII, IPVIII y sectores cercanos al camino cerro Michi.

De 19:00 a 00:00h y de 00:00 a 01:00h del domingo 17: Zona Centro, Zona Sur (RN3 hasta Camping Laguna del Indio), Zona Norte (RN3 desde Lucas Bridges hasta aserradero Lenga Patagonia) y alrededores de RP23.