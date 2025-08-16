Según denunciaron, la Policía se presentó en dos oportunidades solicitando el desarme de la obra, pero la construcción continuó
Lanzaron cortes programados de energía en Tolhuin por fallado del nuevo generador
Los cortes serán durante este fin de semana largo afectando a diversos barrios de la ciudad.Tierra del Fuego16/08/2025
La Dirección Provincial de Energía (DPE) comunicó que, a raíz de una falla en el grupo generador Cummins N°2 será necesario llevar adelante cortes programados de energía durante este fin de semana en distintos sectores de Tolhuin.
Los trabajos se desarrollarán el sábado 16 de agosto de 2025, con interrupciones en los siguientes horarios y zonas:
De 07:00 a 13:00h: Zona Sur (RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna del Indio), sectores cercanos a RP1 (Av. Gendarmería Nacional) hasta Lago Fagnano, Zona Norte y RP23.
De 13:00 a 19:00h: Barrios Provincias Unidas, Campo de Jineteada, Procrear, 9 de Octubre, Altos de la Montaña, IPVI, IPVII, IPVIII y sectores cercanos al camino cerro Michi.
De 19:00 a 00:00h y de 00:00 a 01:00h del domingo 17: Zona Centro, Zona Sur (RN3 hasta Camping Laguna del Indio), Zona Norte (RN3 desde Lucas Bridges hasta aserradero Lenga Patagonia) y alrededores de RP23.
La DPE realizará trabajos de mantenimiento y poda que afectarán a diversos barrios de la ciudad.
Agrupación fueguina de Maxibásquet participó por primera vez en un Torneo NacionalTierra del Fuego14/08/2025
Un grupo de jugadoras de Ushuaia y Río Grande representó a Tierra del Fuego en Buenos Aires, enfrentando a rivales de todo el país.
Retiran más de 50 cubiertas y residuos en zona de Punta María de Río GrandeTierra del Fuego14/08/2025
El operativo de limpieza fue realizado por la Dirección de Higiene Urbana y el área de Transporte, con el objetivo de preservar el entorno y promover la responsabilidad ciudadana.
El patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” asumió funciones como buque de estación en UshuaiaTierra del Fuego13/08/2025
La unidad de la Armada Argentina cumplirá tareas de vigilancia, transporte logístico y apoyo en operativos de búsqueda y rescate en la región austral.
El Municipio decomisó la mercadería durante un control de rutina y descartó el producto por riesgo para la salud pública. La carnicería está ubicada en la intersección de las calles Rubinos y Puerto Español.
El Gobierno Provincial revisará la asistencia en discapacidad por "irregularidades" en algunos casosTierra del Fuego12/08/2025
Entre las irregularidades detectadas figuran beneficiarios que no residen en la provincia por más de tres meses sin justificación, certificados médicos con un porcentaje de discapacidad inferior al 66%.
Brutal ataque en Ushuaia: un hombre mordió la cara de su ex y le provocó graves heridasPoliciales15/08/2025
La víctima sufrió lesiones severas en el rostro luego de ser agredida en plena vía pública por un hombre con quien mantenía una conflictiva relación marcada por la violencia.
El trabajador, identificado como Kevin Ortiz, fue señalado como autor de un grave hecho de violencia de género ocurrido el pasado fin de semana.
Según denunciaron, la Policía se presentó en dos oportunidades solicitando el desarme de la obra, pero la construcción continuó
Trump y Putin se reunieron, pero no lograron un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania
El presidente estadounidense buscó presionar y seducir a su par ruso, pero la cumbre terminó sin avances concretos.