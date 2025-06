El calendario completo de las fechas de cobro de jubilados y pensionados, asignaciones y desempleo en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó el calendario de pagos correspondiente al mes de junio para jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas, Asignaciones Universales y Familiares, y la Prestación por Desempleo.

A continuación, el detalle completo según tipo de prestación y terminación del DNI:



🔹 Jubilaciones y pensiones que NO superan un haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de junio

DNI terminados en 1: 10 de junio

DNI terminados en 2: 11 de junio

DNI terminados en 3: 12 de junio

DNI terminados en 4: 13 de junio

DNI terminados en 5: 17 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 23 de junio



🔹 Jubilaciones y pensiones que SUPERAN un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 25 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 26 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 27 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 30 de junio



🔹 Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de junio

DNI terminados en 1: 10 de junio

DNI terminados en 2: 11 de junio

DNI terminados en 3: 12 de junio

DNI terminados en 4: 13 de junio

DNI terminados en 5: 17 de junio

DNI terminados en 6: 18 de junio

DNI terminados en 7: 19 de junio

DNI terminados en 8: 23 de junio

DNI terminados en 9: 24 de junio



🔹 Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de junio

DNI terminados en 1: 11 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

DNI terminados en 3: 13 de junio

DNI terminados en 4: 17 de junio

DNI terminados en 5: 18 de junio

DNI terminados en 6: 19 de junio

DNI terminados en 7: 23 de junio

DNI terminados en 8: 24 de junio

DNI terminados en 9: 25 de junio



🔹 Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 13 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio



🔹 Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de junio al 14 de julio



🔹 Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 10 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 11 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 12 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 13 de junio



🔹 Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de junio al 14 de julio



🔹 Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 25 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 26 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 30 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 1 de julio



ANSES recuerda que los pagos pueden cobrarse por banco, cajero automático o Cuenta DNI, según corresponda, y recomienda a los beneficiarios consultar el estado de sus prestaciones a través del sitio oficial www.anses.gob.ar o la app Mi ANSES.