EE.UU. duplica a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, anunció este jueves que duplicó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En un video difundido en la red social X, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, afirmó que Maduro “es uno de los mayores narcos del mundo y una amenaza a nuestra seguridad nacional”, y lo acusó de colaborar con organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el cártel de los Soles y el cártel de Sinaloa.

La funcionaria aseguró que el líder venezolano ha participado en operaciones para inundar Estados Unidos con cocaína mezclada con fentanilo, reforzando así las acusaciones previas del Departamento de Estado.

Estados Unidos ya ofrecía una recompensa de 25 millones de dólares por información sobre Maduro, pero la administración Trump decidió duplicar la cifra en el marco de su política de presión contra el gobierno venezolano.

Hasta el momento, Caracas no se ha pronunciado oficialmente sobre el anuncio.