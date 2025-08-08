El Kremlin confirmó negociaciones para una reunión bilateral en medio de la presión de EE.UU. por avances en el conflicto en Ucrania.
EE.UU. duplica a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro
La administración Trump acusó al presidente venezolano de vínculos con el narcotráfico y grupos criminales como Tren de Aragua y cártel de Sinaloa.Mundo08/08/2025
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, anunció este jueves que duplicó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
En un video difundido en la red social X, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, afirmó que Maduro “es uno de los mayores narcos del mundo y una amenaza a nuestra seguridad nacional”, y lo acusó de colaborar con organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el cártel de los Soles y el cártel de Sinaloa.
La funcionaria aseguró que el líder venezolano ha participado en operaciones para inundar Estados Unidos con cocaína mezclada con fentanilo, reforzando así las acusaciones previas del Departamento de Estado.
Estados Unidos ya ofrecía una recompensa de 25 millones de dólares por información sobre Maduro, pero la administración Trump decidió duplicar la cifra en el marco de su política de presión contra el gobierno venezolano.
Hasta el momento, Caracas no se ha pronunciado oficialmente sobre el anuncio.
Zelenski habló con Trump: "Apoyamos plenamente la propuesta de EE.UU. para un alto el fuego inmediato"Mundo05/08/2025
El mandatario ucraniano respaldó la iniciativa de un cese inmediato de hostilidades y advirtió que Rusia solo avanzará hacia la paz si se queda sin fondos para sostener la guerra.
La mayoría de las víctimas eran ciudadanos etíopes que buscaban llegar a países del Golfo; autoridades y la OIM continúan con la recuperación de cuerpos en una zona controlada por redes de tráfico humano.
Rusia advierte que "en una guerra nuclear no puede haber vencedores" tras anuncio de TrumpMundo04/08/2025
El Kremlin respondió al despliegue de submarinos nucleares estadounidenses, llamando a la cautela y rechazando una posible escalada con Washington.
El derrumbe se produjo tras un sismo en el yacimiento de Codelco y las autoridades encontraron fallecido al último minero buscado.
El volcán, inactivo por siglos, expulsó cenizas a 6 kilómetros de altura y desató una alerta de tsunami que ya fue levantada.
El ataque más letal en más de un año dejó 31 muertos, entre ellos cinco niños, y obligó a declarar un día de luto oficial en la capital ucraniana.
El mandatario ucraniano acusó a Moscú de mantener una "mentalidad anclada en otro siglo" y pidió a Europa defender la soberanía frente a la fuerza.
Martín Perez se reunió con referentes barriales y organizaciones sociales de la zona sur de Río GrandeTierra del Fuego07/08/2025
El encuentro fue un espacio de diálogo y escucha activa, donde se abordaron las principales necesidades del sector y se planificaron acciones a realizar tras la veda invernal.
Ushuaia se prepara para la 30° edición de la tradicional Bajada con Antorchas en el Glaciar MartialTierra del Fuego07/08/2025
El evento se celebrará este sábado con música en vivo, gastronomía, espectáculos y el emblemático descenso nocturno de esquiadores iluminando la montaña.
El Kremlin confirmó negociaciones para una reunión bilateral en medio de la presión de EE.UU. por avances en el conflicto en Ucrania.
Aunque ya formaba parte de la tradición social, la celebración no contaba hasta ahora con un reconocimiento formal del Estado.
Se lanzó el frente “Defendamos Tierra del Fuego” que busca ser alternativa a “dos opciones con agenda negativa” en TDFTierra del Fuego07/08/2025
Con el respaldo de intendentes, partidos y organizaciones sociales, el jefe comunal de Río Grande impulsa “Defendamos Tierra del Fuego”, un espacio que busca romper con la polarización.