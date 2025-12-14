José Antonio Kast fue electo presidente de Chile con el 58% de los votos

José Antonio Kast se convirtió este domingo en el nuevo presidente electo de Chile luego de imponerse en la segunda vuelta electoral con el 58,17% de los votos, frente al 41,83% obtenido por la candidata oficialista Jeannette Jara, según los datos oficiales del Servicio Electoral (Servel) con más del 99% de las mesas escrutadas.

El resultado confirmó un cambio de signo político en el país tras una primera vuelta celebrada el 16 de noviembre, en la que Jara había obtenido el 26,85% de los sufragios y Kast el 23,92%, forzando un balotaje que terminó con una amplia diferencia a favor del postulante republicano.

Kast es líder y fundador del Partido Republicano, fuerza política creada en 2019 tras su salida de la UDI, espacio en el que fue diputado durante cuatro períodos consecutivos, además de jefe de bancada y secretario general. En mayo de 2016 renunció a ese partido luego de 20 años de militancia, al considerar que sus posiciones ya no tenían representación interna.

Hijo de migrantes alemanes llegados a Chile a fines de la década de 1950, es el menor de diez hermanos y creció en la comuna de Paine, en una familia vinculada al emprendimiento local. Está casado desde 1991 con la abogada María Pía Adriasola y es padre de nueve hijos.

Su participación política comenzó en los años 80, cuando fue candidato a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, etapa en la que se vinculó al gremialismo y a la figura de Jaime Guzmán, participando también de la Franja del Sí en el plebiscito de 1988.

Tras su primera candidatura presidencial como independiente, Kast consolidó su espacio político con el Partido Republicano. En las elecciones de 2021 obtuvo más de tres millones de votos, aunque perdió el balotaje frente a Gabriel Boric. En enero de 2025 fue proclamado nuevamente candidato presidencial, logrando ahora acceder a la presidencia de Chile.