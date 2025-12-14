El ataque se produjo durante un evento judío en la reconocida playa de Sydney. El atentado fue perpetrado por dos hombres armados y dejó entre los heridos a dos efectivos policiales que se enfrentaron a los atacantes.
José Antonio Kast fue electo presidente de Chile con el 58% de los votos
El candidato del Partido Republicano se impuso en el balotaje frente a Jeannette Jara y se convirtió en el nuevo mandatario chileno, tras un contundente triunfo electoral.Mundo14/12/2025
José Antonio Kast se convirtió este domingo en el nuevo presidente electo de Chile luego de imponerse en la segunda vuelta electoral con el 58,17% de los votos, frente al 41,83% obtenido por la candidata oficialista Jeannette Jara, según los datos oficiales del Servicio Electoral (Servel) con más del 99% de las mesas escrutadas.
El resultado confirmó un cambio de signo político en el país tras una primera vuelta celebrada el 16 de noviembre, en la que Jara había obtenido el 26,85% de los sufragios y Kast el 23,92%, forzando un balotaje que terminó con una amplia diferencia a favor del postulante republicano.
Kast es líder y fundador del Partido Republicano, fuerza política creada en 2019 tras su salida de la UDI, espacio en el que fue diputado durante cuatro períodos consecutivos, además de jefe de bancada y secretario general. En mayo de 2016 renunció a ese partido luego de 20 años de militancia, al considerar que sus posiciones ya no tenían representación interna.
Hijo de migrantes alemanes llegados a Chile a fines de la década de 1950, es el menor de diez hermanos y creció en la comuna de Paine, en una familia vinculada al emprendimiento local. Está casado desde 1991 con la abogada María Pía Adriasola y es padre de nueve hijos.
Su participación política comenzó en los años 80, cuando fue candidato a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, etapa en la que se vinculó al gremialismo y a la figura de Jaime Guzmán, participando también de la Franja del Sí en el plebiscito de 1988.
Tras su primera candidatura presidencial como independiente, Kast consolidó su espacio político con el Partido Republicano. En las elecciones de 2021 obtuvo más de tres millones de votos, aunque perdió el balotaje frente a Gabriel Boric. En enero de 2025 fue proclamado nuevamente candidato presidencial, logrando ahora acceder a la presidencia de Chile.
VIDEO | Zelenski visitó la línea del frente en Kupiansk y desmintió las afirmaciones de Moscú sobre el control ruso en la zonaMundo12/12/2025
El Presidente de Ucrania estuvo a menos de 2 kilómetros de los rusos, en el frente de batalla.
Estados Unidos se prepara para incautar más buques petroleros frente a las costas de Venezuela
En la escalada del conflicto, Estados Unidos refuerza su estrategia de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro y anticipa nuevas intercepciones de buques que transportan crudo venezolano e iraní en el Caribe.
El Reino Unido negó conversaciones con Argentina para levantar la prohibición de venta de armas tras la guerra de MalvinasMundo11/12/2025
El gobierno británico salió al cruce de las declaraciones de Milei sobre un posible diálogo para levantar el bloqueo que se impone sobre Argentina. Además, sostienen que “la soberanía de las Islas Malvinas no es negociable y defenderemos su derecho a la autodeterminación”.
Crudos enfrentamientos entre pandillas dejan decenas de muertos en Puerto Príncipe, incluidos 10 niños
La muerte de un jefe criminal y las heridas del líder Kempès Sanon reavivan el temor a una nueva ola de violencia en una capital haitiana dominada casi por completo por grupos armados.
Zelenski rechaza presiones de EE.UU. para ceder territorio y busca mayor apoyo europeo
El presidente ucraniano reafirmó que su país “no tiene derecho legal ni moral” a entregar tierras a Rusia, mientras Donald Trump insiste en que Kiev debe aceptar concesiones para poner fin al conflicto.
El Presidente de EE.UU aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro “tiene los días contados”, defendió los ataques a narcolanchas y no descartó aplicar acciones similares en Venezuela, México y Colombia.
El enviado de Trump aseguró que la paz está a “metros de distancia”, pero bloqueada por dos puntos críticos: territorio y energía nuclear.
Venezuela advierte que está “más que preparada” para responder a cualquier agresión en medio de tensiones con EE.UU.
El titular de Defensa, Padrino López, sostuvo que, “bajo el liderazgo” del presidente Maduro, Venezuela responderá “cuando sea necesario” para “mantener íntegra” la patria.
Ucrania advierte Rusia pierde más de 1.000 soldados al día mientras intensifica ofensivas en toda la línea de frente
El jefe del ejército ucraniano señala que Moscú despliega más de 710.000 militares y lanza hasta 5.000 drones kamikaze diarios, pero asegura que Ucrania mantiene la defensa y la paridad tecnológica.
Melella cargó contra los libertarios fueguinos: “Son los responsables del derrumbe industrial y ahora vienen a dar lecciones”Tierra del Fuego12/12/2025
El gobernador alertó que la caída de la industria, el turismo y las pymes es consecuencia directa del modelo económico libertario y reclamó “responsabilidad política” en la Legislatura para evitar un daño mayor. Advirtió que hay 5 mil puestos de trabajo en riesgo.
Refuerzan la vigilancia del Mar Argentino ante el arribo masivo de flotas pesqueras extranjeras por la zafra del calamarNacionales14/12/2025
Durante la operación “Mare Nostrum VI”, llevada adelante en la Zona Económica Exclusiva Argentina, la Armada Argentina detectó un buque pesquero ilegal.
El accidente ocurrió en la intersección de Prefectura Naval Argentina y Don Bosco, cuando un motociclista perdió la vida tras despistarse y colisionar contra una señal de tránsito fija.
Controladores aéreos lanzan un cronograma con medidas de fuerza que afectarán a los vuelosNacionales14/12/2025
Los controladores aéreos profundizan su conflicto con EANA con interrupciones programadas en despegues y planes de vuelo durante diciembre, incluyendo días clave de Navidad y Fin de Año.