La NASA publica la panorámica más nítida de Marte tomada por el róver Perseverance

La NASA difundió una de las imágenes panorámicas más nítidas jamás obtenidas de Marte, captada por el róver Perseverance durante su misión de exploración en el planeta rojo. El 26 de mayo de 2025, en una zona llamada Falbreen, Perseverance aprovechó un cielo inusualmente despejado y libre de polvo para crear un mosaico fotográfico de alta resolución.

La panorámica, compuesta por 96 imágenes captadas con la cámara Mastcam-Z, ofrece una profundidad visual sin precedentes del paisaje marciano.

La versión en color realzado muestra un cielo azul que recuerda al de la Tierra, mientras que la imagen en color natural exhibe el característico tono rojizo de Marte.

Entre los elementos más destacados se encuentra la llamada “roca flotante”, una gran piedra situada sobre una ondulación de arena oscura en forma de media luna, a unos 4,4 metros del róver. Los científicos creen que fue transportada desde otro lugar por corrientes de agua, viento o deslizamientos de tierra, antes de que se formara la ondulación.

La misión Perseverance forma parte del programa de exploración de Marte de la NASA, cuyo objetivo es buscar indicios de vida pasada, recoger muestras y preparar futuras misiones tripuladas al planeta rojo.