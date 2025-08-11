Según datos de la CCA, el Gol/Trend se mantuvo como el modelo más elegido con más de 10 mil transferencias, mientras que Formosa y Neuquén encabezaron el crecimiento de ventas en el acumulado anual.
La NASA publica la panorámica más nítida de Marte tomada por el róver Perseverance
La NASA difundió una de las imágenes panorámicas más nítidas jamás obtenidas de Marte, captada por el róver Perseverance durante su misión de exploración en el planeta rojo.Tenés que saber11/08/2025
La NASA difundió una de las imágenes panorámicas más nítidas jamás obtenidas de Marte, captada por el róver Perseverance durante su misión de exploración en el planeta rojo. El 26 de mayo de 2025, en una zona llamada Falbreen, Perseverance aprovechó un cielo inusualmente despejado y libre de polvo para crear un mosaico fotográfico de alta resolución.
La panorámica, compuesta por 96 imágenes captadas con la cámara Mastcam-Z, ofrece una profundidad visual sin precedentes del paisaje marciano.
La versión en color realzado muestra un cielo azul que recuerda al de la Tierra, mientras que la imagen en color natural exhibe el característico tono rojizo de Marte.
Entre los elementos más destacados se encuentra la llamada “roca flotante”, una gran piedra situada sobre una ondulación de arena oscura en forma de media luna, a unos 4,4 metros del róver. Los científicos creen que fue transportada desde otro lugar por corrientes de agua, viento o deslizamientos de tierra, antes de que se formara la ondulación.
La misión Perseverance forma parte del programa de exploración de Marte de la NASA, cuyo objetivo es buscar indicios de vida pasada, recoger muestras y preparar futuras misiones tripuladas al planeta rojo.
Cambio climático: La Corte Internacional de Justicia dictó opinión histórica sobre las obligaciones de los EstadosTenés que saber25/07/2025
El máximo tribunal de la ONU definió deberes legales vinculantes y posibles consecuencias jurídicas para los Estados. Ahora los países podrán demandar a otros por consecuencias climáticas.
Detrás del auge de los casinos online se esconde una industria que lucra con la adicción, evade controles y pone en riesgo la salud mental y económica de miles de personas.
Criptomonedas e investing: cómo combinar inversión tradicional con activos digitalesTenés que saber02/07/2025
Aprendé a integrar criptomonedas en tu portafolio tradicional. Claves de criptomonedas e investing para inversores en Argentina.
Siguió la caída del consumo en julio y las ventas minoristas cayeron 2% interanual y 5,7% frente a junioEconomía10/08/2025
Según CAME, el consumo estuvo condicionado por el endeudamiento de los hogares, el uso limitado del crédito y el aumento de costos, con caídas en cuatro de los siete rubros relevados.
Según datos de la CCA, el Gol/Trend se mantuvo como el modelo más elegido con más de 10 mil transferencias, mientras que Formosa y Neuquén encabezaron el crecimiento de ventas en el acumulado anual.
El Gobierno flexibiliza el uso de drones y elimina licencias para equipos de hasta 25 kilosNacionales10/08/2025
Una resolución de la ANAC habilita la operación libre de drones de menos de 250 gramos en todo el país y elimina requisitos en zonas rurales.
El gremio docente definió nuevas medidas de fuerzas con desobligaciones y movilizaciones, afectando a escuelas y colegios públicos de la Provincia
La histórica y verdadera tradición de la bajada con antorchas fue acompañado masivamente, donde además hubo música en vivo, degustaciones de gastronomía local, juegos y espectáculos artísticos.