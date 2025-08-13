Para el INDEC, los salarios subieron 3% en junio y acumulan un alza del 20,7% en 2025

Según datos difundidos hoy por el INDEC, el índice de salarios registró en junio de 2025 un incremento del 3,0% respecto de mayo, acumulando en el año una suba del 20,7% en comparación con diciembre de 2024.

El aumento mensual se explicó por las subas del 1,7% en el sector privado registrado, 1,3% en el sector público y un marcado 8,9% en el sector privado no registrado.

En la comparación interanual, el índice general mostró un alza del 60,7%, impulsada por incrementos del 45,4% en el sector privado registrado, 47,4% en el sector público y un notable 166,3% en el sector privado no registrado.

El informe oficial señaló que, mientras los trabajadores registrados mantuvieron un ritmo de crecimiento moderado en sus ingresos, el sector no registrado presentó variaciones significativamente más altas, reflejando la volatilidad y la informalidad del mercado laboral.