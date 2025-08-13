Según el organismo, recreación y cultura lideró las subas mensuales, mientras que la ropa tuvo una baja.
Para el INDEC, los salarios subieron 3% en junio y acumulan un alza del 20,7% en 2025
El organismo señaló que el sector privado no registrado lideró las subas con un fuerte incremento mensual.Economía13/08/2025
Según datos difundidos hoy por el INDEC, el índice de salarios registró en junio de 2025 un incremento del 3,0% respecto de mayo, acumulando en el año una suba del 20,7% en comparación con diciembre de 2024.
El aumento mensual se explicó por las subas del 1,7% en el sector privado registrado, 1,3% en el sector público y un marcado 8,9% en el sector privado no registrado.
En la comparación interanual, el índice general mostró un alza del 60,7%, impulsada por incrementos del 45,4% en el sector privado registrado, 47,4% en el sector público y un notable 166,3% en el sector privado no registrado.
El informe oficial señaló que, mientras los trabajadores registrados mantuvieron un ritmo de crecimiento moderado en sus ingresos, el sector no registrado presentó variaciones significativamente más altas, reflejando la volatilidad y la informalidad del mercado laboral.
Siguió la caída del consumo en julio y las ventas minoristas cayeron 2% interanual y 5,7% frente a junioEconomía10/08/2025
Según CAME, el consumo estuvo condicionado por el endeudamiento de los hogares, el uso limitado del crédito y el aumento de costos, con caídas en cuatro de los siete rubros relevados.
Julio marcó un récord en ventas de autos en el país con el patentamiento de 62 mil vehículosEconomía04/08/2025
Hubo un crecimiento del 44% interanual y aseguran que fue el "mejor mes" de ventas desde el 2018.
Menos turistas, estadías más cortas y un gasto acotado marcaron el balance de la temporada invernal. El impacto económico se desplomó pese al aumento nominal del gasto diario frente a un escenario de recesión e inflación.
El calendario de cobro de jubilados y pensionados, asignaciones y desempleo en agostoEconomía01/08/2025
La ANSES dio a conocer el calendario de pagos de agosto para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas y asignaciones para agosto.
ANSES oficializó el aumento del 1,62% y el pago de un bono de $70 mil para quienes perciben los haberes más bajos, quedando en 384.305,37 pesos.
Adjudican casi 23.000 autos eléctricos e híbridos sin arancel en la segunda convocatoria del añoEconomía28/07/2025
El Gobierno completó el cupo anual de 50.000 unidades para 2025 con vehículos de tecnologías limpias, que llegarán al país sin arancel y competirán en precio y equipamiento con los modelos tradicionales.
La medida fija arancel cero para vehículos de hasta 16.000 dólares FOB y prioriza a empresas con precios más bajos y entregas inmediatas.
El Municipio decomisó la mercadería durante un control de rutina y descartó el producto por riesgo para la salud pública. La carnicería está ubicada en la intersección de las calles Rubinos y Puerto Español.
Explosión en fábrica de explosivos en Brasil deja nueve muertos y daños en viviendas cercanasMundo13/08/2025
El accidente ocurrió en la región metropolitana de Curitiba; la onda expansiva afectó a casas en un radio de 1,5 kilómetros.
Gendarmería desarticuló una modalidad de narcomenudeo que utilizaba el delivery para distribuir estupefacientes.
El patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” asumió funciones como buque de estación en UshuaiaTierra del Fuego13/08/2025
La unidad de la Armada Argentina cumplirá tareas de vigilancia, transporte logístico y apoyo en operativos de búsqueda y rescate en la región austral.
Diputados aprobaron dictámenes para destrabar la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LibraNacionales13/08/2025
Se firmaron un dictamen de mayoría y otro de minoría; el debate expuso fuertes diferencias sobre el funcionamiento y vigencia del organismo.