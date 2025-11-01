Vecinos lograron evitar que el fuego se propagara a otras casas. No hubo personas heridas.
Encontraron un cuerpo flotando en el Canal Beagle
El hallazgo se produjo en la zona de Playa Larga, donde efectivos de Prefectura junto con la Policía trabajaron para extraer el cuerpo.Policiales01/11/2025
Un fuerte operativo se desplegó en la tarde del viernes en Playa Larga, donde fue encontrado un cuerpo flotando en el Canal Beagle. Efectivos de Prefectura Naval Argentina, junto a personal policial y de Policía Científica, trabajaron durante varias horas para rescatar el cuerpo.
Entre las pertenencias del cuentro se hallaron documentos a nombre de Pablo Ulises Lizárraga, de 39 años, aunque todo esto será materia de investigación como así también las pruebas que arroje la autopsia.
El cuerpo fue hallado cerca del sector rocoso de la costa y retirado por personal de Prefectura. La causa fue caratulada como “muerte dudosa”, aunque los investigadores no descartan un posible homicidio debido a algunos indicios relevados en el lugar.
El siniestro ocurrió en la intersección de Belgrano y Obligado donde desconocidos prendieron fuego un nicho de gas. Las personas fueron evacuadas y no hubo heridos.
El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada Rural sobre la Ruta Provincial N.º 7. Los ocupantes del vehículo fueron identificados y le secuestraron el guanaco muerto como así también truchas, un rifle de aire comprimido y elementos de faena.
Murió el piloto chileno de rally que había chocado contra una camioneta en la Ruta Provincial “C”Policiales20/10/2025
El joven deportista chileno Erick "Coyote" Paredes no logró sobrevivir a las graves heridas sufridas en el impacto; su acompañante había muerto en el lugar del hecho.
El accidente ocurrió a dos kilómetros de la Ruta Nacional N.º 3 e involucró a un Renault Clío de Rally y una Toyota Hilux. La víctima fatal viajaba como acompañante en el Clío.
El sospechoso fue aprehendido en la Avenida Belgrano con artículos electrónicos y un celular adquiridos de manera fraudulenta, con una tarjeta de crédito que había sido denunciada como extraviada.
El igneo se produjo en la calle Estrada al 1200 dónde no se registraron personas heridas.
Procesaron con prisión preventiva a un hombre acusado de violar a una mujer de más de 70 añosPoliciales11/10/2025
El acusado, de 37 años, fue detenido en Río Grande y continuará preso. Cuando fue la policía a buscarlo, estaba escondido debajo de la cama de la víctima.
El rodado había sido sustraído de un taller mecánico y gracias una investigación se pudo recuperar e identificar a los presuntos delincuentes.
El hecho sucedió en Pioneros Fueguinos y Arturo Illia y tras una investigación se pudo dar con el presunto autor de los disparos, quien se encuentra detenido e incomunicado.
El gremio que lidera Carlos Córdoba repite la modalidad de corte total sobre la Ruta 3, como en 2016, cuando el conflicto derivó en un proceso judicial.
Una vecina de Ushuaia pidió ayuda en la radio y vende sus cosas para poder pagar el alquilerTierra del Fuego31/10/2025
Susana, una mujer con discapacidad y que vive hace 8 años en Ushuaia, expuso su difícil situación debido a su discapacidad en la cual no recibe ningún tipo de ayuda. Contó que entre tantas vueltas de los funcionarios, uno la mandó a que vuelva a Tucumán.
El dictador Bashar al-Assad ya fue desplazado, pero los lujos y riquezas quedaron en Siria donde el presidente sirio Ahmed al-Sharaa busca recordar de dónde viene su gobierno y lo que busca para ser un ejemplo del mundo.
El calendario de cobro de jubilados y pensionados, asignaciones y desempleo en noviembreEconomía31/10/2025
La ANSES dio a conocer el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas y asignaciones para agosto.
Retiraron 14 vehículos abandonados de las calles de Ushuaia y se espera retirar un total de 40Tierra del Fuego31/10/2025
Camionetas, una ambulancia y otros rodados fueron secuestrados y enviados al predio de chatarra para su destrucción.