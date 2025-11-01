Encontraron un cuerpo flotando en el Canal Beagle

Un fuerte operativo se desplegó en la tarde del viernes en Playa Larga, donde fue encontrado un cuerpo flotando en el Canal Beagle. Efectivos de Prefectura Naval Argentina, junto a personal policial y de Policía Científica, trabajaron durante varias horas para rescatar el cuerpo.

Entre las pertenencias del cuentro se hallaron documentos a nombre de Pablo Ulises Lizárraga, de 39 años, aunque todo esto será materia de investigación como así también las pruebas que arroje la autopsia.

El cuerpo fue hallado cerca del sector rocoso de la costa y retirado por personal de Prefectura. La causa fue caratulada como “muerte dudosa”, aunque los investigadores no descartan un posible homicidio debido a algunos indicios relevados en el lugar.