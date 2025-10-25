El siniestro ocurrió en la intersección de Belgrano y Obligado donde desconocidos prendieron fuego un nicho de gas. Las personas fueron evacuadas y no hubo heridos.
Ushuaia | un incendio destruyó una vivienda en las Raíces 4
Vecinos lograron evitar que el fuego se propagara a otras casas. No hubo personas heridas.Policiales25/10/2025
Una precaria vivienda ubicada en el sector Las Raíces 4 – Cerro del Medio fue completamente destruida por un incendio ocurrido este sábado, según informó la Policía Provincial.
El siniestro fue advertido por vecinos del lugar, quienes rápidamente intervinieron para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a las casas cercanas.
De acuerdo con el parte oficial de la Comisaría Quinta de Ushuaia, no se registraron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.
Efectivos policiales realizaron las actuaciones de constatación correspondientes para determinar las causas del incendio.
El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada Rural sobre la Ruta Provincial N.º 7. Los ocupantes del vehículo fueron identificados y le secuestraron el guanaco muerto como así también truchas, un rifle de aire comprimido y elementos de faena.
Murió el piloto chileno de rally que había chocado contra una camioneta en la Ruta Provincial “C”Policiales20/10/2025
El joven deportista chileno Erick "Coyote" Paredes no logró sobrevivir a las graves heridas sufridas en el impacto; su acompañante había muerto en el lugar del hecho.
El accidente ocurrió a dos kilómetros de la Ruta Nacional N.º 3 e involucró a un Renault Clío de Rally y una Toyota Hilux. La víctima fatal viajaba como acompañante en el Clío.
El sospechoso fue aprehendido en la Avenida Belgrano con artículos electrónicos y un celular adquiridos de manera fraudulenta, con una tarjeta de crédito que había sido denunciada como extraviada.
El igneo se produjo en la calle Estrada al 1200 dónde no se registraron personas heridas.
Procesaron con prisión preventiva a un hombre acusado de violar a una mujer de más de 70 añosPoliciales11/10/2025
El acusado, de 37 años, fue detenido en Río Grande y continuará preso. Cuando fue la policía a buscarlo, estaba escondido debajo de la cama de la víctima.
El rodado había sido sustraído de un taller mecánico y gracias una investigación se pudo recuperar e identificar a los presuntos delincuentes.
El hecho sucedió en Pioneros Fueguinos y Arturo Illia y tras una investigación se pudo dar con el presunto autor de los disparos, quien se encuentra detenido e incomunicado.
Joven municipal se subió a la antena de Radio Nacional de Río Grande e intentó suicidarsePoliciales30/09/2025
Un ex trabajador del municipio, recientemente desvinculado, protagonizó una dramática protesta en reclamo de ayuda y respuestas oficiales.
Con algunas demoras, los aviones de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque comienzan a despegarNacionales24/10/2025
Luego de la medida de APLA, los aviones despegan desde el aeropuerto metropolitano, al tiempo que otros continuarán con demoras en las salidas.
El país se prepara para votar: qué se elige este domingo y cómo será la boleta única en Tierra del FuegoTierra del Fuego25/10/2025
Este domingo los argentinos renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado de la Nación. En Tierra del Fuego
Tierra del Fuego: Detectan pesca ilegal en el río Milna a pocos días del inicio de la temporada deportivaTierra del Fuego25/10/2025
Por el hecho, se labraron tres actas de infracción, se secuestraron equipos de pesca y se desnaturalizaron ejemplares de trucha en el lugar.
El aumento de la deuda refleja la presión sobre los ingresos familiares, que recurren a las tarjetas para alimentos y servicios dolarizados, mientras los intereses continúan en niveles elevados.