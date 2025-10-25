Ushuaia | un incendio destruyó una vivienda en las Raíces 4

Una precaria vivienda ubicada en el sector Las Raíces 4 – Cerro del Medio fue completamente destruida por un incendio ocurrido este sábado, según informó la Policía Provincial.

El siniestro fue advertido por vecinos del lugar, quienes rápidamente intervinieron para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a las casas cercanas.

De acuerdo con el parte oficial de la Comisaría Quinta de Ushuaia, no se registraron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

Efectivos policiales realizaron las actuaciones de constatación correspondientes para determinar las causas del incendio.